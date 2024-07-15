Bakan Şimşek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek."