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Giriş Tarihi: 15.7.2024 13:50 Son Güncelleme: 15.7.2024 13:53

Bakan Şimşek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki destansı direnişini saygıyla yad ettiklerini, şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını belirterek, "Milli irade daima galip gelecek." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Şimşek’ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek."

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Bakan Şimşek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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