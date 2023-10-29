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Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:33 Son Güncelleme: 29.10.2023 14:35

Bakan Şimşek'ten Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hatıra para basıldığını açıkladı.

DHA
Bakan Şimşek’ten Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamak amacıyla Bakanlığımızca nesillere armağan olarak hatıra para basılmıştır. Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek'ten Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra para paylaşımı
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