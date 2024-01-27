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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Bakan Şimşek’ten ihracatçıya kur mesajı

Bakan Şimşek’ten ihracatçıya kur mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "İhracatın ana belirleyicisi yurtdışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" paylaşımı yaptı. Mehmet Şimşek, ihracat performansı ve kurun seyri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek paylaşımında, "İhracatın ana belirleyicisi yurtdışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3.3, reel ihracatımız yüzde 7.1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36.4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Bakan Şimşek’ten ihracatçıya kur mesajı
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