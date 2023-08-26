Bakan Mehmet Şimşek'ten Togg'a övgü! "Çok etkileyici..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa Gemlik'te yer alan Togg Fabrikası hakkında resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlığını dile getirdi. Bakan Mehmet Şimşek paylaşımında, "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.