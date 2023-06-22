Bakan Tekin’den deprem bölgesindeki öğretmenlere ilişkin açıklama

Bir kez daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni eden Tekin, depremin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen önemli aşama kaydedildiğini vurguladı.

Tekin, 6 Şubat'tan itibaren devlet, millet, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin adeta seferberlik ilan ederek dünyada eşi benzer görülmemiş bir süreç yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bölgede herkes yapabileceği fedakarlığın maksimumunu yaparak yaraları sarma uğraşında oldu. Bu çabaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz, Allah kendilerinden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 6 Şubat sonrasındaki 11 ilde yaşayan vatandaşlarımızın problemlerinin çözülmesi, yaralarının bir an önce sarılması için bizlere sürekli her kabinede söylediği, alınması gereken tedbirleri hatırlattığını dile getirmek istiyorum. Biz de üstümüze düşeni yapmak için ne tür tedbirler alabiliriz ne tür çalışmalar yapabiliriz talimatı üzerine buraya geldik."