Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Tunç'tan memur zammı açıklaması: Seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacak
Giriş Tarihi: 8.7.2023 15:59

Bakan Tunç'tan memur zammı açıklaması: Seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacak

Adalet  Bakanı Yılmaz Tunç, memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların da yararlanacağını bildirdi.

DHA
Bakan Tunç’tan memur zammı açıklaması: Seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcıların yararlanamayacağı yönünde yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Tunç, şöyle dedi:

"Hakim ve savcıların aylıklarının hesaplanmasında 2802 sayılı Kanunun 102'nci maddesi gereğince en yüksek devlet memurunun mali hakları esas alınmaktadır. Teklif metninde de gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacak kişiler arasında 'mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar' zikredilmektedir. Bu doğrultuda hakim ve savcıların aylıkları da kanun gereğince en yüksek devlet memurunun mali haklarına göre belirlendiğinden, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2-1264 esas numaralı Kanun Teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacaklardır."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Tunç'tan memur zammı açıklaması: Seyyanen zamdan hakim ve savcılar da yararlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA