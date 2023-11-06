Bakan Tunç’tan Yedieminlerdeki hacizli malların satışına ilişkin açıklama

Hacizli malların özellikle de araçların Yediemin depolarında çürümesinin önüne geçilerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulama 1 Kasım'da başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamanın işleyişine ilişkin açıklama yaptı.

1 Kasım'da başlayan uygulamayla birlikte, muhafaza tedbirine konu haczi kalkan ve halen Yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınabilecek.

Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınacak.

Hak sahiplerinin haklarını kullanmaması durumunda, hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümleri uygulanacak.

Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar kamu yararı gözetilerek Kanun'da belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş.'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecek.

Mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devri yapılacak.

Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgi veren Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Öncelikle; 1-10 Kasım tarihleri arasında gümrük idaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir.

Bu şekilde mal tasfiye edilmezse tahsil dairesi, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere alabilir.

Mal gene tasfiye edilemezse borçlu, ilgili Tebliğ'in 9.maddesinde anılan süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabilir.

Mal bu suretle de tasfiye edilmezse rehin hakkı sahibi, 10'uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilir.

Sicile kayıtlı mallar bakımından anılan maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, 11'inci maddedeki sürenin dolmasını müteakip (10 Aralıktan itibaren) gecikmeksizin malın resen satış işlemlerine başlayacak. Satış işlemleri elektronik satış portalında yapılacaktır. Bu usulle de satılamayan mallar için malın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen YEDİEMİNE SATIŞ suretiyle işlemlerin yapılamamasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir."

Bakan Tunç, sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki maddeler uyarınca malın tasfiye edilmemesi halinde MKE A.Ş.'nin hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabileceğini belirtti.

Bakan Tunç, malın hala tasfiye edilememesi hâlinde ise malın mülkiyetinin bedelsiz olarak icra mahkemesi kararıyla Kızılay'a devrine geçileceğini kaydetti.