Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz’un simgelerinden TÜRKSAT’ı ziyaret etti

"BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

İncelemenin ardından 15 Temmuz Şehitlerini anmak amacıyla okutulan Mevlid-i Şerif programına katılan Bakan Uraloğlu, Türksat Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti ve o gece hainlerin kurşunları sonucu şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ve Ahmet Özsoy ile birlikte tüm şehitler için dua etti. Uraloğlu, şehit Ali Karslı'nın eşi Nilgün Karslı, oğulları Bedirhan Karslı, Osman Sefa Karslı ve Oğuzhan Karslı ile şehit Ahmet Özsoy'un eşi Yasemin Özsoy, oğulları Muhammet Özsoy ve Abdullah Özsoy'la bir araya gelerek sabır dileklerini iletti.

Türksat'ın Türkiye için önemine dikkat eden Bakan Uraloğlu, "15 Temmuz kalkışmasının en önemli hedeflerinden bir Türksat'tı. Korsan televizyon yayını yapmaya kalkan hainler bunda başarılı olamayınca Türksat'ı hedef aldılar. Ancak Türksat personeli bu girişime geçit vermedi ve bu sırada Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimizi şehit verdik. Onların bu direnişi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizi meydanlara davet etti. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı güçle bu hain kalkışmanın önüne geçti. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı ile birlikte o gece vatanı ve milleti için gözünü bile kırpmadan dimdik durarak şahadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.