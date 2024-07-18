İndirimli biletle 353 binden fazla emekli seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatarak, emeklilerin refah düzeyini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Yaklaşık 16 milyona ulaşan emekli nüfusunun fiziksel ve ruhsal sağlıklarıyla sosyal ve kültürel yönden yaşamlarına destek olmak amacıyla ulaştırma modlarında indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerine işaret eden Uraloğlu, "Bu uygulamalar büyük ilgi gördü ve 353 binden fazla emekli demir yolu, şehirlerarası otobüsler ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandı." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, ekonomik ve konforlu ulaşımın en temel ihtiyaçlardan olduğunu dile getirerek, emekliler için 1 Nisan'da yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Trenlerde 60-64 yaş yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığının altını çizen Uraloğlu, "Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 98 bin 200 kişi yararlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yaz mevsiminde seyahat hareketliliğinin arttığına dikkati çekerek, emeklilere sağlanan yüzde 10 indirim uygulamasından bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 58 bin 674, bölgesel trenlerde 22 bin 921, ana hat trenlerinde ise 16 bin 605 kişinin yararlandığını bildirdi.