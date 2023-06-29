Bakan Uraloğlu: Başladığımız ve söz verdiğimiz bütün işlerin takipçisi olacağız

Halk oyunları ekibi ile bir süre horon oynayan Uraloğlu, güzel bir bayram gününde Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2023 yılı Türkiye Yüzyılı olacak" sözünü hatırlatarak, "Biz de bu inançla yola çıktık. Trabzon gerek 14 Mayıs'ta, gerekse 28 Mayıs'ta milletvekillerimizi Meclise yolladı. Bu desteğe müteşekkiriz. Biz de bu desteğin karşılığını ve beklentisini bütün siyaset ve belediye kurumlarımızla, en batısından en doğusuna kadar üzerimize düşen bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

Güzel ve uyumlu bir ekip olduklarını vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın Trabzon'a verdiği kıymet var. Biz de bu kıymetin karşılığını inşallah hizmet olarak, buralara değer olarak inşallah hep beraber vermiş olacağız" diye konuştu.

Uraloğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığında da partililerle bayramlaşarak, "Trabzon'da güçlü bir ekibimiz var. Allah'ın izniyle Trabzon'umuza, Karadeniz'imize ve ülkemize hep beraber güzel hizmetler edeceğiz. Allahü Teala bizleri utandırmasın" ifadelerini kullandı.