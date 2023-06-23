Bakan Uraloğlu, bayram tatili öncesi alınan tedbirleri ve çalışmaları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret ederek Kurban Bayramı öncesi alınan önlemler hakkında açıklama gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, AŞTİ Terminali'ne, İstanbul Havalimanı'na, İDO Yenikapı İskelesi'ne, Osmangazi Köprüsü Gişesi'ne, Halkalı Marmaray ve Hızlı Tren Garı'na ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na videokonferans yöntemi ile bağlanarak bayram öncesi yoğunluğunu önlemek amacıyla uygulanan tedbirler konusunda bilgi aldı.



"5 BİN 400 PERSONEL, 1500 MAKİNE İLE 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPACAK"

Bayram nedeniyle trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Ayrıca, tüm Türkiye genelinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere; Bölge müdürlüklerimizde, tünel ve otoyol bakım şefliklerimizde 750 nöbetçi personelimiz hazır bulunacak. Sorumluluk ağımızda bulunan 69 bin km yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı da Türkiye genelinde; 1000 ekip, 5 bin 400 personel, 1500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacak, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceğiz. Ayrıca, vatandaşlarımız yola çıkmadan ücretsiz Alo 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar hakkında bilgilenebilirler. En uygun güzergah ve alternatiflerini de bu hattan öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.



"SEVDİKLERİNİN BAYRAMINI ACIYA DÖNÜŞTÜRMESİNLER"

Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Uraloğlu, "Trafik kurallarına uysunlar, sevdiklerinin bayramını acıya dönüştürmesinler. Görevli olan ekip arkadaşlarımız, yol üzerindeki işletmelerde görevli firma çalışanlarımız da hem kendilerinin hem de yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için dikkatle çalışsın. Araç kullanacak kardeşlerimiz uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmasın. Yolda sık sık mola versin ve dinlensin. Araçlarının lastik kontrolleri gibi her türlü bakımlarını yaptırarak yola çıksın" dedi.