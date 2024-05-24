Bakan Uraloğlu: Bölgesel işbirlikleri mutlaka gerekli

Almanya'nın Leipzig kentinde süren Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF), Akdeniz için Birlik (UfM), Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC) ve ORIS Materials Intelligence tarafından düzenlenen "Yeşil ve Dayanıklı Lineer Ulaştırma Altyapısının Sağlanmasında Dijitalleşmenin Gücü" temalı etkinlikte konuştu.

Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda iki gün boyunca alanında uzman katılımcılar tarafından dijitalleşme ve ulaşım konusundaki sunumları ve dile getirilen çözümleri takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, kendilerinin de Türkiye'de ulaştırma alanında neler yaptıklarını paylaştıklarını söyledi.

Bazı ülkelerde azalma eğilimine girmesine rağmen dünya nüfusunun artmaya devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, buna bağlı ihtiyaçların arttığını ve oluşan kapasitenin tam anlamıyla kullanılması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, "Bunun için de her türlü veriyi hem yapım hem işletme hem de ulaştırma aşamasında bilmemiz ve ona göre yönetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dijitalleşmeye geçmek zorundayız." diye konuştu.