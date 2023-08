Bakan Uraloğlu: Deprem, kapımızı çalmadan her alanda hazırlıklı olmamız gerek

"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAYI BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRDİK"

Bugün 20 bine vatandaşımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü olması nedeniyle Bakan Uraloğlu, "Üzerinden 24 yıl geçti ama kaybettiklerimizin acı izleri hala yüreklerimizde. Maalesef, 6 Şubat'ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 2 büyük deprem ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Yüce Allah'tan yaşanan tüm depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Hükümet olarak depremin ilk gününden itibaren bölge olduklarını, her geçen gün daha da güçlenerek çalışmaları titizlikle sürdürdükleri belirten Uraloğlu, "Hükümetimizin önceliği deprem bölgesindeki yaraları süratle sarmak. Bu amaçla 11 ilimizde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ama artık şu da bir gerçek ki hepimiz doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olmalıyız. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle artık çok daha büyük boyutlarda sel ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle ülkemizi tüm afetlere hazırlıklı, afetlere dirençli, afetleri en az kayıpla atlatan, afetler sonrasında da hızla toplanan bir ülke haline getirmek için çalışacağız. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz" diye konuştu.

"Çalışmalarımızın her bir adımını, günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attık, atmaya da devam ediyoruz" diyen Bakan Uraloğlu bu konuda şöyle konuştu:

"Deprem, kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı" ile depreme karşı hazırlıklı olmayı bir devlet politikası haline getirdik. Her kuruma büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız tarafından bu konuda gerçekleştirilen etkinlik ve çalıştaylarla bu konuyu her daim taze tutuyor ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz."