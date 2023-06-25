Bakan Uraloğlu direksiyon başına geçti! Önce müjde ardından ilk test

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik bölümünün 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete alınacağı müjdesini verdi, ardından otoyolun kontrolünü Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.