Bakan Uraloğlu hayatını kaybeden PTT çalışanları için Rize’de

Rize PTT Başmüdürlüğü binasında yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybeden Ömer Bayazıt'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini ileten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Selim Okumuş için ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.





İlk olarak 20 yıllık PTT çalışanı Ömer Bayazit'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ileten Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, dün akşam yaşanan elim olay neticesinde Posta Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve Temizlik Personeli Ömer Bayazit'in katledildiğini ifade etti.





Bakan Uraloğlu, "Biz bu yaşanan olayı esefle, şiddetle kınıyoruz. Rabbimden hayatını kaybeden arkadaşlarımıza rahmet, ailelerine ve PTT teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Beklenmeyen ölümler aileler için kabullenmesi zor olanlardır." diye konuştu.





Bu olayın en üst seviyede takipçisi olacaklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Katil emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında takipçisi olacağız. Rabbim bu tür olayların tekrar etmemesini bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, taziye ziyaretinin ardından PTT'de 24 yıl çalışmış olan Selim Okumuş'un da ikindi namazını müteakip Rize'de düzenlenecek cenaze merasimine katılmak için yola çıktı.