Bakan Uraloğlu Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevdikaşı Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bağdat'ta yaptıkları görüşmede Kalkınma Yolu Projesi'ni ve iki ülke arasındaki iş birliği ile Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin Eylül ayı içerisinde Türkiye'de gerçekleştirilmesi hususlarını ele aldıklarını belirterek, "Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye'ye kadar gidecek Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'nde nereye geldiğimizi beraberce istişare ettik. Hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de bu vesileyle coğrafyamızın güvenliğine katkı sağlayacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, "Komşu olarak ilişkilerimiz çok kıymetli. Biz, Irak ile ne kadar beraber olursak coğrafyamızdaki sıkıntılı süreçleri de beraber atlatırız. Bugün bile ne kadar sıkıntılar içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Onun için iki ülkenin iş birliği gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullandı.