İzmir’e dev yatırımlar! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Ankara’ya seyahat 3,5 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Valiliği'nde düzenlenen il koordinasyon toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. İzmir'in ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı koordinasyon toplantısıyla ilgili olarak Bakan Uraloğlu, "İzmir'i daha ileri taşıyacak projeler için neler yapacağımızı görüştük" dedi.

Uraloğlu, basın açıklamasında son 21 yılda hiçbir zaman durmadan istikrarla yatırımlara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Azimle çalışarak dev projeleri tek tek hizmete aldık. Ülkemizin itibarını uluslararası arenada yükselten birçok mega projede Bakanlığımızın imzası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz her bir proje; üretim olmuş, istihdam olmuş, refah olmuş, huzur olmuştur. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdırması gibi, bizlerde 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik" diye konuştu. İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini belirten Uraloğlu, İzmir'in geçmişten bugüne Türkiye'nin batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.