Bakan Uraloğlu "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi

"SADECE TASARRUFU DEĞİL VERİMLİLİĞİ DE İÇERİYOR"

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımcı bir bakanlık olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yatırım bütçesinin çok önemli bir bölümünün bakanlıkta olduğunu belirtti.

Demir yolu, hava yolu, liman yapılarının da içinde yer aldığı ulaştırma sektöründe yatırımlar bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, paketin sadece tasarrufu değil verimliliği de içerdiğine dikkati çekti. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yüzde 75 ve üzeri olan projelerin bir an önce bitirilmesi için oralara biraz daha fazla kaynak aktarılması gündemde. Projelerde gerçekleşmelerin daha az olduğu ve yeni başladığımız, zamana ihtiyacı olan işlerde daha ağır gidilmesi konusundaki karar bizi etkileyecek. Paket ulaştırma alanındaki, ulusal ve uluslararası ulaşım koridorları arterlerindeki çalışmalarımızı olumsuz etkilemeyecek. Hatta bazılarına daha fazla kaynak ayırma imkanı da olabilecek çünkü acil olmayanları biraz yavaşlattığımız için oralara aktarma imkanı olacak. Bu süreçte, araç kullanmadan tutun da fazla mesai ve yurt dışı gezilerine kadar zorunlu olmayan her şeyde tasarruf edeceğiz. Sadece vatandaşlarımızdan değil kurumlarımızdan da bu tasarruf beklentisini biliyoruz, bunu fazlasıyla karşılamış olacağız."