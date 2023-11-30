Bakan Uraloğlu ’Kış hazırlıklarımız tamam’ diyerek açıkladı





'MONİTÖRLER ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP EDİLİYOR'



KGM'nin kış sezonu hazırlıklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kış hazırlıklarımız tamam. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar, yurt genelindeki 68 bin 726 kilometrelik yol ağında, 448 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 11 bin 828 adet makine ve ekipman, 13 bin 238 personelle gerçekleştirecek. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 687 bin ton tuz, 427 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi 'Karla Mücadele Merkezleri'nde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla Mücadele Merkezleri'nde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla KGM ve Bölge Merkezleri'nden hava ve yol durumları izleniyor. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kamyon, tanker, minibüs ve otobüs gibi ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu olacak. Kış lastiği taktırmayanlara para cezası uygulanacağını ve ceza puanı verileceğini unutmasınlar" diye konuştu.