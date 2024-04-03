Bakan Uraloğlu: Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 7,2 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak-mart dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, denizciliğin daha da gelişmesi, denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için gerekli bütün atılımların ve yatırımların yapıldığını belirterek, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti.

'EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK MOTORİN OLDU'

Bu yılın mart ayında Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarının 47 milyon 351 bin 510 ton olarak gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, "Ocak-mart döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 134 milyon 327 bin 597 tona ulaştı. Mart ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 12 milyon 804 bin 476 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 23 milyon 880 bin 435 ton olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 36 milyon 684 bin 911 ton olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Uraloğlu, mart ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin motorin elleçlemesi olduğunu kaydederek, limanlardan 3 milyon 507 bin 326 ton motorin yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Bunu 40'lık dolu konteynerlerde taşınan yükler ile demir cevheri ve konsantrelerinin izlediğini bildiren Uraloğlu, "Mart ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içinde 1 milyon 40 bin 381 tonla ilk sırayı aldı. Söz konusu yük cinsini, motorin ve feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içinde ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, hurda demir ve briketlenmemiş taşkömürü yük cinsleri takip etti" ifadelerini kullandı.

'EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİ İTALYA'YA'

Mart ayında deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini, ithalatta ise en fazla yük elleçlemesinin Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, mart ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 36 milyon 684 bin 911 ton yükün yüzde 8,1'inin Türk bayraklı gemilerle taşındığının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, "Mart ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı 2 milyon 965 bin 1 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 33 milyon 719 bin 910 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 arttı" dedi.

Uraloğlu, mart ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 169 bin 846 TEU'ya ulaştığına işaret ederek, ocak-mart döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 3 milyon 350 bin 817 TEU'ya çıktığını belirtti.

'EN FAZLA YÜK ALİAĞA'DA ELLEÇLENDİ'

Uraloğlu, mart ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 699 bin 607 ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Mart ayında kabotajda taşınan yük miktarının ise 4 milyon 966 bin 992 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldığına işaret eden Uraloğlu, "En fazla yük elleçlemesi 7 milyon 720 bin 348 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 365 bin 591 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 669 bin 99 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu ayrıca, deniz ticaretinde yaşanan gelişmelerin 2024 yılı başından itibaren ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak arttığını söyledi. Türkiye'nin denizcilik sektöründe de her geçen gün büyüdüğüne işaret eden Uraloğlu, "Denizcilik alanında uluslararası arenada çok önemli bir konumda olduğumuzu artık gururla söyleyebiliyoruz. Dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biriyiz" ifadelerini kullandı.