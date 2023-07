Bakan Uraloğlu: Mevsim normallerinin üzerinde yağmurlar var

Teknik elemanlarla yapılacak tespitlerle bundan sonraki önlemleri de hayata geçireceklerini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benzer yağışlarda, benzer durumlarda daha az ya da hiç etkilenmemesi noktasında gerekeni yapacağız. Buradan mutlaka bazı radikal önlemler almamız gerektiğinin de tespitini yaptık. Özellikle merkezde bazı dere yataklarının üzerinin kapatıldığı ve buralardaki akışın sağlıklı olmadığı ve geri basarak şehri su altında bıraktığını görmüş olduk. Bunlarla ilgili de gerek belediyemiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerek DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yaparak inşallah bunların da önlemlerini almış olacağız."

Uraloğlu, bir can kaybının söz konusu olmadığını belirterek, "Burada herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Sadece Samsun ilimizde bir can kaybımız oldu maalesef. Şu an için sadece maddi hasar söz konusu. Onunla ilgili de gereğini yapma noktasında olacağız" dedi.

Toplantıya, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ile diğer ilgililer katıldı.