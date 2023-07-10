Bakan Uraloğlu: Mevsim normallerinin üzerinde yağmurlar var

Bu sabah itibarıyla Ordu'ya geldiğini belirten Uraloğlu, "Biz de bu sabah intikal ettik ve bu intikalle beraber Sayın Ordu Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle ve diğer belediye başkanlarımızla AFAD ile kısa bir değerlendirme toplantısı yaparak, gerekli bilgileri aldık. Birazdan da inşallah sahada gerekli tespitlerimizi yapmış olacağız" diye konuştu.

Uraloğlu, bu süreçte Batı Karadeniz'den, Zonguldak'tan başlayarak Sarp Sınır Kapısı'na kadar yer yer iç kesimleri, Bolu'yu, Düzce'yi hatta Erzincan'ı etkileyen yağmurların söz konusu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mevsim normallerinin üzerinde yağmurlar var. 24 saat içerisinde 200 kilograma kadar çıkan yağmurlar yer yer etkili olmuş. Ordu ilimizde yağmurlar sonucunda, daha çok Altınordu ilçemizde ama biraz önce saydığım 4 ilçemizde, toplam 351 iş yerimiz sudan etkilendi. 32 konut ve 35 aracımız etkilendi. Bununla ilgili de gerekli tedbirler, hem öncesinde hem de su taşkını sırasında ilgili kurumlarımız tarafından alındı."