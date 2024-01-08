Bakan Uraloğlu: Şehirler daha erişilebilir olacak

DEMİR YOLU AĞ UZUNLUĞUMUZU 14 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK

Demir yolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, "11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 14 bin kilometreye çıkardık. 11 bin kilometrelik demir yolunun da neredeyse tamamını elden geçirerek yaklaşık yüzde 60-70'ini de elektrikli ve sinyalli hale getirdik." diye konuştu.

DÜNYANIN 343 NOKTASINA ÜLKEMİZDEN UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Havacılık yatırımlarında da ivme kazanıldığını belirten Uraloğlu, "2002'de sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken dünyanın bugün 343 nokta ülkemizden uçuş gerçekleştiriyoruz. Hava havalimanı sayımızı zaten yakından biliyorsunuz 26'dan 57'ye çıkardık. 3 tanesi devam ediyor. Onu da 60'a inşallah yakın zamanda çıkaracağız. Yine ülkemizde hava yollarında seyahat eden yolcu kapasitemizi 55 milyondan 317 milyona çıkardık. Kapasite anlamında ve 2023 yılını da yaklaşık 2016 milyonluk bir yolcu seyahat rakamıyla kapatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZDEKİ LİMAN SAYISI 152'DEN 197'E ULAŞTI

Uraloğlu, "Denizcilik alanında yat bağlama kapasitesini 8 bin 500'den, yaklaşık 25 bine çıkardık. Ülkemizdeki 152 limanı, 197'e çıkardık 37 olan tersane sayısını 85'e çıkardık. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

ULUSLARARASI KORİDOR ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Uraloğlu uluslararası bütünlük sağlama adına, "Bir taraftan Bakü Tiflis Kars Demir Yolu Hattını hayata geçirdik. Bugün artık Pekin'den kalkan bir tren kesintisiz bir şekilde Londra'ya kadar, Avrupa'nın her noktasına kadar ulaşabilmektedir. Bunun alternatif güzergâhlarını bir taraftan planlıyoruz. Özellikle Zengezur Koridorunu bir taraftan planlıyoruz. Ve yine özellikle Arap Yarımadası'ndan Basra Körfezi'nden ülkemize gelecek olan yeni bir koridoru bugünlerde çalışıyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ya da 'kuru kanal' olarak adlandırdığımız projeyi yine çalışıyoruz. Onu da hayata geçirdiğimizde inşallah bu uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları da beraberinde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.