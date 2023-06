Bakan Uraloğlu: Trafiği tehlikeye sokacak her duruma anında müdahale edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret etti. Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirmelerde bulundu.

Bugün mesai bitiminden itibaren 9 günlük bayram tatilinin başlayacağını belirten Uraloğlu, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm büyük şehirlerimizde ve ana akslarımızda trafik yoğunluğu izliyoruz. Otobüs terminallerimizde, tren istasyonlarımızda, havalimanlarımızda ve yolcu iskelelerimizdeki trafiği de gözlemliyoruz. Her tatil döneminde olduğu gibi bu bayram süresince de vatandaşlarımızın bu mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında çalışma arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa ve aksamalara karşı tedbirlerimizi aldık ve denetimleri sıklaştırdık" diye konuştu.



'SEYAHAT SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ'



Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ndeki ekranlar üzerinden 69 bin kilometrelik kara yolu ağını anlık takip ettiklerini aktaran Uraloğlu, "Ülke genelinde; yaklaşık 3 bin sinyalizasyon sistemi, 5 bin kamera, 150 meteorolojik bilgi istasyonu, 2 bin 500 değişken mesaj ve trafik işareti ile uzaktan yönetilebilen ışıklı uyarı ile bayram süresince tüm kullanıcı ve sürücüleri anlık olarak bilgilendireceğiz. Böylece kara yolu ağının mevcut kapasitesini en etkin şekilde kullanacak, trafik, can ve mal güvenliğini arttıracağız. Gerektiğinde hızlıca Karayolları ekiplerinin sevk ve idaresini gerçekleştirerek, alternatif güzergah ve şerit yönetimi sağlayacağız. Trafik sıkışıklığını azaltarak seyahat sürelerini kısaltacağız" dedi.



'1000 EKİP, 5 BİN 400 PERSONEL GÖREV YAPACAK'



KGM'nin işletmesindeki köprü ve otoyollardaki geçişleri, bayram süreci boyunca ücretsiz hale getirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, "Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız içinse İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu kara yolu güzergahlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Türkiye genelinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere bölge müdürlüklerimizde, tünel ve otoyol bakım şefliklerimizde, 750 nöbetçi personelimiz hazır bulunacak. Sorumluluk ağımızda bulunan 69 bin kilometre yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı da Türkiye genelinde 1000 ekip, 5 bin 400 personel, 1500 makine ile 7/24 esasına göre görev yapacak; trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'UYKUSUZ VE YORGUN YOLA ÇIKMAYIN'



Bakan Uraloğlu, vatandaşlardan tek isteklerinin, trafik kurallarına uymaları olduğunu söyleyerek, "Sevdiklerinin bayramını acıya dönüştürmesinler. Görevli olan ekip arkadaşlarımız, yol üzerindeki işletmelerde görevli firma çalışanlarımız da hem kendilerinin hem de yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için dikkatle çalışsın. Araç kullanacak kardeşlerimiz uykusuz ve yorgun olarak yola çıkmasın. Yolda sık sık mola versin ve dinlensin. Araçlarının lastik kontrolleri gibi her türlü bakımlarını yaptırarak yola çıksın" dedi. Uraloğlu, daha sonra Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne, İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Deniz Otobüsleri Yenikapı İskelesi'ne, Osmangazi Köprüsü gişesine, Halkalı Marmaray İstasyonu ve Hızlı Tren Garı'na ve Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na video konferans yöntemi ile bağlanarak bayram öncesi yoğunluğu önlemek amacıyla alınan tedbirler konusunda bilgi aldı.