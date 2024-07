Bakan Uraloğlu: Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yıl dünya genelinde dijital verileri raporlayan We Are Social ve Meltwater'ın hazırladığı Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu Nisan ayı verilerini değerlendirerek, dünya genelinde cep telefonu kullanım oranının 2024 yılında yüzde 69'u aştığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "2024 itibarıyla dünya çapında 5,65 milyar insan cep telefonu kullanıyor. Geçtiğimiz yıl tekil mobil kullanıcı sayısı yüzde 2,4 artış göstererek 133 milyon yeni kullanıcıya ulaştı." dedi. Dünya genelinde de internet kullanımının büyük bir artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, 2024'te dünya nüfusunun yüzde 67,1'inin yani 5,44 milyar insanın çevrimiçi olduğunu ifade etti. Küresel internet kullanıcı sayısının önceki yıla göre yüzde 3,4 arttığını bildiren Uraloğlu, "2024 Nisan verilerine göre dünya genelinde 5,07 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu, toplam küresel nüfusun yaklaşık yüzde 62,6'sına denk geliyor. Sosyal medya kullanıcı artışı son aylarda yavaşlamış olsa da yıllık yüzde 5,4'lük bir büyüme ile yeni kullanıcı sayısındaki artış 260 milyon civarında oldu." diye konuştu.