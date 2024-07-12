Bakan Uraloğlu: Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü

İNTERNETTE GEÇİRİLEN ORTALAMA SÜRE GÜNDE 7 SAAT

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin toplam nüfusa göre interneti benimseme bakımından yüzde 86,5 oranıyla dünya sıralamasında 36. sırada bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, internette geçirilen sürenin günde ortalama 7 saat civarında olduğunu belirterek, "Ülkemiz son yapılan ölçümlere göre internette geçirilen süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19. sırada yer alıyor." diye konuştu.

"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 93,8'İ MOBİL BAĞLANTI SAHİBİ"

Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanımına dair istatistikleri de paylaşarak, "Nüfusumuzun yüzde 86,5'i internet kullanıcısıyken, yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ü sosyal medya kullanıcısı. Rapora göre, hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37,66 Mbps, sabit internet ortalama indirme hızı ise 41,90 Mbps." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'de internet kullanımının başlıca 5 nedenini de açıklayarak, "İnternet kullanımımızın en yaygın nedenleri arasında bilgi bulmak, haber ve etkinliklerden haberdar olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak, ürün ve marka araştırması yapmak ile aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak gibi amaçlar bulunuyor." dedi.

Dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısının pandeminin başlangıcından bu yana yüzde 35'e yakın arttığının ve son 3 yılda 1 milyara yakın yeni kullanıcının sosyal medya kullanmaya başladığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kullanıcı sayısındaki büyüme geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yavaşlasa da sosyal medya kullanıcı sayısı halen artmaya devam ediyor. 2013 yılında 1,7 milyar, 2018'de 3,46 milyar olan kullanıcı sayısı Nisan 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artış ile 5,07 milyara ulaştı." şeklinde konuştu.

EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMU INSTAGRAM

Bakan Uraloğlu, Dijital 2023 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu'ndaki verileri de anımsatarak, kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram'ın, ikinci sırayı ise 20 saat 54 dakika ile TikTok'un aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda Türkiye'de sosyal medya hesaplarından takip edilen profillerin başında arkadaşlar, aile ve tanıdığımız insanlar geliyor. Bunu, satın aldığımız ve satın almak istediğimiz markalar, televizyon şovları ya da kanallar ile eğlence içerikleri, fenomenler ve parodi hesaplar takip ediyor. Dünyada sosyal medyada fenomenlerini takip etme oranına göre Türkiye diğer ülkelere göre yüzde 11,7 ile 49. sırada bulunuyor." dedi.