Bakan Uraloğlu: Türkiye son 20 yılda denizcilik alanında çağ atladı

TÜRKİYE SON 20 YILDA DENİZCİLİK ALANINDA ÇAĞ ATLADI

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek, dünya denizciliğinde hak ettiği yeri almasının hedefleri olduğunu söyledi. Uraloğlu bu konuda şunları kaydetti:

"Sizlerin de bildiği gibi Türkiye son 20 yılda denizcilik alanında çağ atladı. Bu noktada sizlerle ülkemizdeki denizcilik faaliyetleri ile ilgili bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Denizcilik sektörümüzün 2022 yılındaki cirosu yaklaşık 531 milyar 238 milyon. Türk sahipli gemi sayımız toplam bin 765 olup bunun bin 352 adeti yabancı bayraklıdır. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 543 milyon tona ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle düşen kurvaziyer turizmi yeniden canlanmıştır. 2023 yılı ilk 6 ayı itibariyle 2022 yılına göre yolcu sayısı yaklaşık 2 kat artarak 483 bine, gemi sayısı da yüzde 30 artarak 420'ye ulaşmıştır. Türk Sahipli Deniz Ticareti Filo büyüklüğümüzü 2002'den bugüne, yaklaşık 4,4 kat artırarak 39,1 milyon dedveyt tona yükselttik ve 2023 yılında dünya sıralamasında 14'üncü sırada yer aldık. Ülkemiz dış ticaretin yüzde 85'inin yürütüldüğü limanlarımız, ekonomimiz açısından büyük öneme sahiptir. 2000 yılında 149 olan liman tesisi sayımız, 2022 yılında yüzde 46 artarak 217'ye ulaşmıştır. 2002 yılında 37 olan tersane sayımız bugün 84'e çıkmıştır. Kıyı şeridimizde bulunan tersanelerimize ilave olarak; 749 tekne imal tesisi, 192 adet çekek yeri ve 23 adet gemi geri dönüşüm tesisleri gemi sanayi sektörünün vazgeçilmez işletmeleridir."

TAHIL KORİDORU İLE 32,8 MİLYON TON TAHIL TAŞIDIK

Bakan Uraloğlu, geçen ağustos ayında Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan denizyolu tahıl koridoru ile 293 Türk sahipli olmak üzere toplam 1004 geminin Ukrayna Limanlarından 32,8 milyon ton tahıl taşıdığını söyledi.

Denizcilik alanında Türkiye'nin dünyanın önde gelen yat imalatçısı ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Mega yat sipariş defterinde yer alan proje adedi bakımından, ülkemiz yat imalatında dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bakanlığımızca tersanelerin kira süreleri, 2065 yılına kadar, 49 yıl daha uzatılarak yatırım yapılabilmesi sağlandı. Kira bedelleri sıfırlanarak yerine hasılattan pay alınması ve tersane alanlarının teminat olarak gösterilebilmesi ile sektörün ticari hareket kabiliyeti artırıldı." diye konuştu.