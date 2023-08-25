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Giriş Tarihi: 25.8.2023 17:09 Son Güncelleme: 25.8.2023 17:09

Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setlerinin milli yük vagonlarında kullanılmak üzere Sivas'a gönderildiğini duyurdu.

DHA
Türkiye’nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) ve Kardemir iş birliği ile milli yük vagonlarında kullanılacak olan tekerler setleri, yerlilik oranını da yüzde 95'e çıkaracak. Türkiye hızlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; milli yük vagonu üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ ile Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setini üreten Kardemir'in ortak iş birliği ile vagonlardaki yerlilik oranı artırıldı. TÜRASAŞ ile iş birliğine giden Kardemir, ilk etapta sevkiyatı gerçekleştirilen 8 tekerlek setinin milli vagonlarda kullanılmasının ardından, seri üretimi devam eden tekerlek setlerinin sevkiyatına devam edecek.

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Türkiye'nin ilk yerli demir yolu tekerlek setleri yola çıktı
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