Bakan Uraloğlu: Türkiye’siz bir uluslararası ticari koridor olamaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şişli'de bulunan bir otelde ASECAP (Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği) Days 2023 İstanbul Zirvesi'ne katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de etkinlikte yer aldıi. ASECAP'ın 50.Yılı kapsamında düzenlenen organizasyona 19 farklı ülkeden 200'den fazla işletme katıldı. Organizasyonda, Avrupa kıtası başta olmak üzere; ulaşım altyapılarına dair finansman modelleri, altyapıların doğal afetlere hazırlanması, sıfır karbon hedefi, yeşil ulaşım ve ulaşım sistemlerinin geleceği konuşuldu. Bakan Uraloğlu, programda konuşma gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'SİZ BİR ULUSLARARASI TİCARİ KORİDOR OLAMAYACAĞI GERÇEĞİ

Türkiye'nin ulaşım konusundaki jeostratejik konumuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Özellikle son günlerde gündemimizde olan Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi hepimiz açısından çok önemli bir projedir. İnanıyorum ki bu projenin hayata geçmesi Avrupa Birliği ile olan ortaklığımızı daha da önemli kılacak ve Türkiye'siz bir uluslararası ticari koridor olamayacağı gerçeğini perçinleyecektir" İfadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİ GEREKTİREN PROJELERDE ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK"

Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilincinden hareketle son 21 yılda, ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde de önemli mesafeler kat ettik. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşımanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Boğazı üzerinde yıllardır vatandaşlarımıza hizmet veren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet asma köprülerinin ardından, ülkemizin en önemli prestij projeleri arasında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesini hayata geçirdik. Boğazın altında ise karayoluyla geçiş için Avrasya Tüneli'ni, demiryoluyla geçiş için ise Marmaray'ı inşa ettik. İstanbul ile Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentleri olan Kocaeli, Bursa, Manisa üzerinden İzmir'i; yüksek standartlı ve kesintisiz bağlayan ve Osmangazi Köprüsü'nü de içeren 426 km'lik İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Marmara-Çanakkale Otoyol Projemiz kapsamında Çanakkale Boğazı'nın üstüne de Dünya'nın en büyük orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa ettik" dedi.

"7 İLE 20 YIL ARASINDA TAMAMLANAN PROJELERİ KÖİ MODELİ İLE 5 YILDAN DAHA KISA SÜRELERDE TAMAMLIYORUZ"

Kamu-özel işbirliği proje modeline değinen Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de ilk olarak Göcek Tüneli'nin yapımıyla başlayan bu model zaman içerisinde hayata geçen başarılı büyük ulaşım projeleri sayesinde dünyada 'Türk Modeli' olarak bilinmeye başladı. KÖİ modeli ile ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkânları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladık. Yatırımın gerçekleştirilmesi ve işletme aşamalarında özel sektörün hızlı karar alabilme ve ileri teknoloji yeteneğini kullanıyoruz. 7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri KÖİ modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz. Bu projelerde; özel sektör dinamizmini, kamu deneyimini ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğini bir araya getirerek risk paylaşımı sağladık ve projelerimizi hızla hayata geçirdik. Ayrıca KÖİ projelerimiz, orta ve uzun vadede devlete gelir getirme kapasitesine de sahiptir. Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara Niğde Otoyolu gibi büyük Kamu Özel İşbirliği projelerini başarıyla yürüten Bakanlığımız bünyesindeki Karayolları Genel Müdürlüğümüz de; bu tür projelerin hazırlanma aşamasından kredi finansmanına, yapım çalışmalarından işin tamamlanmasına kadar tüm süreçlerde büyük tecrübe kazanarak bu alanda uluslararası bir otorite olmuştur" diye konuştu.

"İKLİM KRİZİNİN ÜLKEMİZ VE DÜNYAMIZ AÇISINDAN VERDİĞİ OLUMSUZ ETKİLERİ ÖNEMSİYORUZ"

"Son olarak Libya'da meydana gelen sel felaketinde de gördüğümüz üzere özellikle iklim değişikliği, günlük yaşantımızı etkiliyor olmasının yanı sıra olumsuz ekonomik sonuçlara da yol açıyor ve bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, iklim krizinin ülkemiz ve dünyamız açısından verdiği olumsuz etkileri önemsiyoruz" İfadelerini kullanan Uraloğlu, "Bütünsel kalkınma odaklı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği'nin temel yaklaşımları ile de birçok ortak paydaya sahiptir. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planımızda; sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarının; demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ile yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ve mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedeflerine yer verdik. Yatırımlarımızı yeşil dönüşüm vizyonumuza paralel olarak hayata geçirmekteyiz. 2053 net sıfır emisyon hedefimizle, karayolu taşımacılığını yüzde 72'den yüzde 57'ye düşürmeyi, demiryolu yük taşımacılığını da yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede karbon salınımında büyük oranda azalma sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMLERİ İÇİN YENİ GELİŞEN MEVZUAT VE ALTYAPILARI OLUŞTURUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Dengeli bir yatırım stratejisi ile geleceğin ulaşım sistemlerini yönlendirerek akıllı ve otonom teknolojilerle donatacak, hızlı emniyetli yol altyapısını da tesis ediyoruz. Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuat ve altyapıları oluşturuyoruz. Örneğin Malkara-Çanakkale Otoyolu ve özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemler Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile entegre edilmiştir. Yine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda dünyanın en yüksek standartlarına sahip ulaşım sistemleri kullanılmaktadır. Trafik-yol güvenliğinin arttırılması, ücret toplama sistemlerinin sağlıklı şekilde işlemesi gibi süreçlerin geliştirilmesi için akıllı ulaşım sistemlerinden ve trafik mühendisliğinin tüm imkanlarından faydalanılmaktadır." dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında katılımcıları,15-17 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan 2024 IRF Dünya Kongresi'ne de davet etti. Uraloğlu'na konuşması sonrasında sahnede hediye takdim edildi. Organizasyona sponsor olan şirketlerin stantlarına ziyarette bulunan Uraloğlu, daha sonra alandan ayrıldı.