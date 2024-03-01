Bakan Uraloğlu’dan Torbalı’da seçim mesajı: İcraat vaktidir diyoruz

İzmir'de gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde Torbalı'ya da gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilçenin önde gelen sanayi kuruluşlarının yöneticileriyle buluştu. Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya kalabalık bir davetli grubu katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu Torbalı'ya yapılan hizmetleri anlatarak, Torbalı'nın 2 Milyar dolarlık ihracatı ile 65 ili geride bıraktığını belirtti.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE AYRI BİR ÖNEME SAHİP
Türkiye ekonomisinde Torbalı'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerine dikkat çekerek, "Torbalı'da Özgür Erman Çağlar kardeşimizle, İzmir'de Hamza Dağ kardeşimizle güzel bir ekibimiz var, güzel bir takım ruhumuz var. Hamza Dağ kardeşimizin Ankara'da çözemeyeceği iş yok. İzmir'de görev yapmış ve bir İzmirli olarak bizim desteğimiz de sonuna kadar olacak. Hem Torbalı'da hem de İzmir genelinde yapılacak işler konusunda sık sık istişareler yapıyoruz. Torbalı'da da sizlerin yaşadığı sorunlar var, bunların bir kısmını zaten biliyoruz. Bu sorunları yeterince konuştuk, yeterince tartıştık artık icraat vaktidir diyoruz. Özgür kardeşimin ve Hamza kardeşimin hazırladığı projeleri, belediyelerimizle beraber hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.
DAĞ VE ÇAĞLAR İÇİN DESTEK İSTEDİ
Bakan Uraloğlu, "Özgür Erman Çağlar kardeşimin güzel bir ismi var. İnşallah Torbalı Özgür Erman Çağlar kardeşimle çağlayacaktır" dedi. Büyükşehirde de Hamza Dağ için destek isteyen Bakan Uraloğlu, "Biz bakanlık olarak sizlere hizmet etmeye, İzmir'e ve Torbalı'ya hizmet etmeye talibiz. Torbalı bizi daha önce denedi ve neler yaptığımızı gördü. 2014-2019 döneminde Torbalı'ya devasa kamu yatırımları yapıldı, AK Partili belediyemiz güzel eserler ortaya koydu. Torbalı bizi tanıyor, neler yapacağımızı biliyor. İzmir'imiz de bizi bir denesin diyoruz. Bize bir şans verin, İzmir'imiz Hamza Dağ ile marka kent haline gelsin" dedi. Programa, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan ve Mahmut Atilla Kaya ile sanayiciler ve işadamları da katıldı.