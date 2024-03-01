Bakan Uraloğlu’dan Torbalı’da seçim mesajı: İcraat vaktidir diyoruz

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE AYRI BİR ÖNEME SAHİP

Türkiye ekonomisinde Torbalı'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerine dikkat çekerek, "Torbalı'da Özgür Erman Çağlar kardeşimizle, İzmir'de Hamza Dağ kardeşimizle güzel bir ekibimiz var, güzel bir takım ruhumuz var. Hamza Dağ kardeşimizin Ankara'da çözemeyeceği iş yok. İzmir'de görev yapmış ve bir İzmirli olarak bizim desteğimiz de sonuna kadar olacak. Hem Torbalı'da hem de İzmir genelinde yapılacak işler konusunda sık sık istişareler yapıyoruz. Torbalı'da da sizlerin yaşadığı sorunlar var, bunların bir kısmını zaten biliyoruz. Bu sorunları yeterince konuştuk, yeterince tartıştık artık icraat vaktidir diyoruz. Özgür kardeşimin ve Hamza kardeşimin hazırladığı projeleri, belediyelerimizle beraber hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.