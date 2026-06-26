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Giriş Tarihi: 26.06.2026 18:37 Son Güncelleme: 26.06.2026 18:46

Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi açıklaması: 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bekleyen Türk gemilerinin tamamının emniyetle çıkış yaptığını belirterek "Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır" dedi.

DHA Ekonomi
Bakan Uraloğlu’ndan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi açıklaması: 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır.

"SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemimiz Körfez içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmemiştir. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelimiz bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ABDULKADİR URALOLU #HÜRMÜZ BOĞAZI

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