Bakan Uraloğlu’ndan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi açıklaması: 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır.