Bakan Uraloğlu’nun haberi memleketinde sevinç ve gururla karşılandı

"ÇAYIRBAĞI'NIN TÜM MAHALLELERİ BU SEVİNCİ YAŞADI"

Çayırbağı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül de Çayırbağı'nın 5 mahallesinin haberi alır almaz sokaklara döküldüğünü söyledi.

İlçeden bir bakanın çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sürül, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımıza da en yakın zamanda Çayırbağı'nda karşılama düzenleyeceğiz. Çok sevindik. Çayırbağı'nın tüm mahalleleri bu sevinci yaşadı. Gurur duyuyoruz. Daha önce de genel müdürlük döneminde çok büyük faydalarını gördük. Bundan sonra da ülke için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu heyecanı, hevesi bize yaşattığı için teşekkür ederiz."

"ÇOK SEVİNDİK, ÇOK MUTLU OLDUK"

Yöre halkından Havva Öksüz de Abdulkadir Uraloğlu'nu çok sevdiklerini belirterek, "Bakanımızı seviyoruz. Görevinde mutluluklar diliyoruz. Allah utandırmadan görevinde devam etmeyi nasip etsin. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Köyümüzün adamı" diye konuştu.

Fatma Öksüz, haberleri izlerken çok sevindiklerini dile getirerek, "Çok mutlu oldum. Bizim köylümüzdür" dedi.

Bakan Uraloğlu'nun genel müdürlüğü döneminde yaptığı hizmetlere dikkati çeken Öksüz, sözlerini, "Ona söylediğimizi hiçbir kimseye söyleyemeyiz. Çok mutlu olduk. Allah'ım kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin. Anasının canına nur yağsın. Babasından da Allah razı olsun, öyle bir evlat yetiştirdi ki çok mutluyuz" diye tamamladı.