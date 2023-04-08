Bakan Varank: 2025 yılı itibarıyla 15 turcorn ve 5 decacorna mutlaka ulaşacağız

Gençlere sunacakları imkanlar konusunda gayret içerisinde olduklarını belirten Varank, "Bugün burada İstanbul Kalkınma Ajansı ve Üsküdar Belediyemizin iş birliği ile hayata geçen Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'nin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi Üsküdar, tarihi ve kültürel dokusuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken müstesna bir ilçemiz. Ancak şimdi bu vizyoner bilim merkezi sayesinde bilim ve teknoloji ile de adından söz ettiriyor.

Bugünkü açılışımıza ev sahipliği yapan Bilim Üsküdar, planeteryumu, uygulamalı atölyeleri, sergi alanları başta olmak üzere sunduğu hizmetler ile 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor. İnsanlarımız burada bilim ile buluşurken, evlatlarımız robotik, otomotiv, uzay gibi teknoloji alanlarını deneyerek keşfediyor" ifadelerini kullandı.

Varank, TÜBİTAK desteğiyle kurdukları Bilim Üsküdar gibi merkezlerin sayısının giderek arttığına dikkati çekerek, "Bilim Üsküdar yerleşkesinde yer alan Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi'ni açmak üzere bir araya geldik. Her sene 1 milyonun üzerinde vatandaşımız bizim kurduğumuz bu bilim merkezlerini ziyaret ediyor. Tabii Bilim Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi'nin ve Hilmi başkanımızın büyük emekleri var.

Burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak. Çünkü bu güzel mekan, girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup çözümler üretecek şekilde tasarlandı. Eğitim, danışmanlık, mentorluk, ortak altyapılar, ofisler, iş birlikleri, sinerji burada mevcut. Geleceğin başarılı girişimcilerini yetiştirecek olan akademimizin ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Gençlere üniversiteye başlarken ilk hedeflerinin bir yerde istihdam edilmek, birinin çalışanı olmak olmaması gerektiği öğüdünde bulunan Varank, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda üniversiteye yeni başlayacak gençlerle bir söyleşiye katıldım. O söyleşide de gençlere her zaman tavsiye ettiğim gibi şunu söyledim: 'Gençler üniversiteye başlarken ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek, birinin çalışanı olmak olmasın. Sizin potansiyeliniz, kabiliyetleriniz, yetkinlikleriniz aslında bunun çok ötesinde.

Öncelikli olarak kendi işimi, kendi girişimimi nasıl kurarım, kendi ayaklarım üzerinde nasıl dururum, kendi işimin patronu nasıl olurum bunu düşünün. Yani üniversiteye başlarken ilk hedefiniz çalışan değil işveren olmak olsun.'

Ben bunları söyledikten sonra bir baktım, muhalif medya hemen operasyona başlamış. Söylediklerimi sağından solundan kırpmışlar. Manşeti şöyle atmışlar: 'Mustafa Varank gençlere dedi ki üniversiteye başlarken hedefiniz iş bulmak olmasın'. Tabi üniversite mezunu gençlerimize 'muhtarların yanında sekreter olmayı' büyük istihdam projesi olarak görenlere neyi anlatabiliriz."