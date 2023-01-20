Bakan Varank: 5G ve ötesi teknolojilerle bağlantılı yaşam noktasında biz yol haritamızı hazırladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) desteğiyle Türk Telekom, Nokia ve Arçelik iş birliğiyle oluşturulan "Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı 5G@EndTech Demo Day" etkinliği Arçelik Çayırova kampüsünde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Nokia Türkiye Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, TÜBİTAK TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Abdurrahman Aydın, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ve çok sayıda şirket temsilcisi katıldı.

Bakan Varank, "5G@EndTech" kapsamında desteklenen teknoloji şirketlerinin (IQVizyon, robolaunch Cloud Robotics Platform, Meshine sürü teknolojileri, NaraXR, Link Robotics, BİB, Selvi Technology, SADELABS, beeNEO, Yongatek Mikroelektronik, Talisa Mühendislik, LNL Teknoloji, VSight) 5G teknolojileri ile geliştirdikleri çözümleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Varank, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak teknoloji tabanlı girişimlerimizin parçası olduğu, yerli ve milli üretimin ortaya konulduğu bu tarz etkinliklerden büyük bir keyif aldığımı, gururla bu tarz etkinliklere katıldığımı özellikle belirtmek istiyorum. Bu programın 5G teknolojisini kullanarak son kullanıcıya dönük nihai ürünler çıkarabilmemiz açısından vizyoner bir proje olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum." dedi.

Bir öneriyi de dile getirmek istediğini ifade eden Varank, "Buradaki herkesin ne üretirsek üretelim yerlileşmeyle ilgili bir ajandası olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu manada belki önce bu programın ismini yerlileştirmemiz lazım. Programın isminde hiç Türkçe bir kelime yok, bunu biraz Türkçeleştirebiliriz. Hem konuşurken daha rahat ederiz hem de herkese ulaşmak açısından Türkçe bir isim daha güzel olabilir. Evet böyle havalı duruyor ama hava her şey değil, biraz da muhataplarımıza ulaşabilmek önemli" diye konuştu.