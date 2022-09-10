Bakan Varank: 6 ’unicorn’umuzdan 3’ü oyun ve yazılım firmaları

"KATMA DEĞER ÜRETMEK GEREK"

Yaklaşık 5 bin başvurudan 600 genci fiziki olarak davet ettikleri bilgisini veren Varank, şunları kaydetti:

"Buraya gelen gençlerimiz kimisi dışarıda çadırlarda, kimisi yurtlarda kalıyor ama buraya gelerek 'render'ından tutun da farklı senaryo yazımına kadar bir oyunu geliştirirken neye ihtiyacınız var, hangi bilgiye sahip olmanız gerekir, bunlarla ilgili bilgileri alıyorlar, bunları nasıl oyunlarına aktaracaklarını öğreniyorlar. Daha sonrasında eğer şirketlerini kuracaklarsa nasıl desteklerden faydalanabiliyorlar, bunlarla ilgili bütün bilgileri burada alarak aslında genç arkadaşlarımıza kariyerlerinde önemli bir avantajı sağlamış oluyoruz."

Destekleri vermeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için mutlaka katma değer üretilmesi gerektiğini belirtti.