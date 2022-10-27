Bakan Varank açıkladı! 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz

2020'DE BAŞLADI

ENHANCHER Projesi, 2020 yılında Avrupa Birliği mali yardım fonu çerçevesinde hayata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün yararlanıcısı olduğu projede Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ICMPD Türkiye'de uygulayıcı bir rol üstleniyor.

SERTİFİKA TÖRENİ

ENHANCER kapsamında düzenlenen programda başarılı projelere sertifikaları verildi. Törene, Bakan Varank'ın yanı sıra AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Direktörü Martijn Pluim da katıldı.

60 YILLIK ORTAKLIK

Törende konuşan Bakan Varank, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin 60 yıllık bir ortaklığı olduğunu belirterek "Türkiye - Avrupa Birliği mali iş birliği süreci kapsamında başlattığımız Rekabetçi Sektörler Programı'nda, bilhassa son dönemde gaza bastık desem, herhalde abartmış olmayız. Ardı ardına proje açılışları yaptığımız bereketli bir dönemden geçiyoruz. Avrupa Birliği ile Rekabetçi Sektörler Programında yakaladığımız etkin ve verimli iş birliğinin, ENHANCER projesi ile de devam etmesi." dedi.

GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ İYİLEŞTİRECEK

2020 yılında uygulamaya alınan ENHANCER Projesi'nin girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli bir misyona sahip olduğunu ifade eden Bakan Varank, "32,5 milyon Euro bütçesi olan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edildi. 117 projeye yaklaşık 11 milyon Euro kaynak tahsis edildi." dedi.

GİRİŞİMCİLİK BAŞ TACI

Varank bakanlık olarak girişimciliği baş tacı ettiklerini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde girişimciliğe yönelik birçok hedef belirledik. Teknoloji tabanlı girişimciliği stratejimizin odağına aldık. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini çok yakın zamanda ilan edeceğiz. Bu Strateji ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İVMELENMEYE KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye'nin Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı olduğunun altını çizen Varank, "Şüphesiz Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi ENHANCER da, gerek bütçesi gerekse hedefleri ile Türkiye'nin bu ivmelenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

İSTİHDAMA DESTEK

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi, Avrupa Birliği'nin ENHANCER Projesi ile küçük ve orta ölçekli işletmelere 32.5 milyon avro tutarında fon sağlayacağını belirterek bu alanda istihdam yaratılmasına destekleyeceklerini söyledi.

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

ENHANCER ile bin 200 sürdürülebilir iş yaratmayı, 300 yeni işyerinin kurulmasını ve iş dünyası buluşmaları ile girişimcilere 400 yeni iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Varhelyi, "Yeni ürün geliştirme ve pazara erişimin geliştirilmesini de desteklemekteyiz." dedi.

EKONOMİK VE SOSYAL UYUM

ICMPD'nin Göç Diyaloğu ve Koordinasyon Direktörü Pluim, ENHANCER Projesi'nin Türkiye'nin girişimcilik kapasitesini arttırmak için hayata geçirildiğini vurgulayarak öncelikli hedeflerinin sosyal ve ekonomik uyum olduğunu dile getirdi.



PROJENİN TÜRKİYE'YE KATKISI

Törenin ardından etkinlikte Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ile ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Başkanı Tamer Kılıç "Sosyo-Ekonomik Uyum Projelerinin Türkiye'nin Genel Gelişimine Katkısı ENHANCER Projesi Deneyimi'ni katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca, ICMPD Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu'nun da yönettiği soru-cevap oturumu gerçekleştirildi.

HEDEF GİRİŞİMCİLİK

ENHANCER, 2023 yılı sonuna kadar devam edecek. Proje, girişimcilik ve geçim kaynakları imkanlarını iyileştirerek Türkiye'deki girişimcilik kültürüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında girişimcilik faaliyetlerinin artırılması, yerel girişimcilik ekosisteminin etkin ve kapsayıcı hizmet vermek üzere geliştirilmesi, merkezi ve yerel düzeyde politika, uygulama ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

11 İLDE UYGULANIYOR

Proje; İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere 11 ilde uygulanıyor. Projede, girişimci adaylarının iş kurma eğilimlerini artırmanın yanında yeni kurulan veya büyüme potansiyeli bulunan firmaların başarı ve büyüme imkanını yükseltmeye yönelik çeşitli hizmet ve destekler sağlanıyor.

BAŞARILI PROJELERE SERTİFİKA

Programda başarılı 26 projeyi temsilen 7 katılımcıya sertifikaları Bakan Varank ve Komiser Varhelyi, tarafından verildi. Sertifikalarını alan kurum ve kuruluşlar şöyle:



Sultanbeyli Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, Ata Isı Rezistans, Oregon Teknoloji Hizmetleri, Pakköy Gıda ve Karateke Mahallesi Sulama Kooperatifi.