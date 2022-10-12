Bakan Varank açıkladı! Türkiye, Avrupa’nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip





'BİR UZAY ÜSSÜNDEYMİŞ HAVASINI YAKALIYORSUNUZ'



İncelediği bir gemiyi anlatan Varank, sözlerine şöyle devan etti:



"Gemiyi gezdik, gerçekten 'fabrika' dediğimizde, bir fabrikadan bahsediyoruz. İçerisinde 150 kişinin yaşadığı ve günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen; 4 saat içerisinde işledikleri balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran ya da kıyıya yanaştığında pazarlara ulaştıran bir teknolojik harikadan bahsediyoruz. Zaten kaptan kamarasına oturduğunuzda adeta bir uzay üssündeymiş havası ve hissini de yakalayabiliyorsunuz. Tersan Tersanesi'ni tebrik ediyorum. Buradaki diğer tersanelerimiz de çok başarılı işlere imza atıyor. Biliyorsunuz, Türkiye'nin denizaltılarında kullanılan torpidoların atıldığı en nitelikli burun kısmının üretimi, Yalova'da gerçekleştirilmişti. Burada römorkörlerle ilgili daha önce törenlere katıldık. Balıkçı gemilerinin törenlerine daha önce katılmıştık. Gerçekten balıkçı gemilerinin, bu kadar kabiliyetli gemilerin burada yapılması bizim açımızdan gurur verici."



Bakan Varank, Türkiye'nin ilk kruvazör gemisinin de Tersan Tersanesi'nde inşa edildiğini belirterek, "Yurt dışına ihraç edilen, tamamen elektrikle çalışan ve çevreye saygılı kruvazör gemileri bu tersanelerde inşa edildi. Biz, geleceğin trendlerinin ne olduğunun farkındayız. O alanlara yatırım yapıyoruz ve dünyanın en teknolojik gemilerini üreterek ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Biz, tersanecilerimize gerçekten teşekkür borçluyuz, başarılarının devamını diliyoruz" açıklamasında bulundu.