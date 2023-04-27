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Giriş Tarihi: 27.4.2023 14:22 Son Güncelleme: 27.4.2023 14:26

Bakan Varank Amasya'nın TOGG'unu imzaladı

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST başladı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Bakan Varank Amasya’nın TOGG’unu imzaladı

Bu yıl Teknofest Amasya halkı için daha heyecanlı yaşanıyor. Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yapmış olduğu 'Alpaslan' isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST' de boy göstermek için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluştu.

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yapmış olduğu 'Alpaslan' isimli elektrikli otomobil TEKNOFEST alanında, Yolların Elektrikli Hükümdarı Türkiye'nin TOGG'u ile buluşarak yan yana geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ederek Amasya'nın TOGG'u olan 'Alpaslan' isimli elektrikli otomobili imzaladı.

Amasya'nın TOGG'u ve Türkiye'nin TOGG'u TEKNOFEST 'te aynı karede yer alarak Amasyalılara büyük bir gurur yaşattı.

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Bakan Varank Amasya'nın TOGG'unu imzaladı
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