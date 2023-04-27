Bakan Varank Amasya’nın TOGG’unu imzaladı

Bu yıl Teknofest Amasya halkı için daha heyecanlı yaşanıyor. Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yapmış olduğu 'Alpaslan' isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST' de boy göstermek için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluştu.