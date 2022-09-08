Bakan Varank: Avrupa Birliği’ne örnek olacak projeler üretiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, entegre projeyi yerinde inceledi. GATAM'ın bölgenin en büyük test ve analiz merkezi olduğunu ve bu yıl içinde faaliyete başlayacağını ifade eden Bakan Varank, fındık kurutma aracının Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi.

Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı fındık deposunun da GATAM bünyesinde Giresun'da olduğunu kaydederek "Bu projeler yerel kalkınma açısından çok değerli, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm anlamında da Avrupa Birliği'ne de örnek olabilecek projeler" dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin mali iş birliği ile Rekabetçi Sektörler Programı uygulanıyor. Programın yürütücülüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapıyor. Rekabetçi Sektörler çatı programı bünyesinde de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ve girişimleri desteklemek için araştırma, laboratuvar ve inovasyon tesisleri kuran INNOFOOD Projesi sürdürülüyor.

Bakan Varank, Giresun'da INNOFOOD Projesi ile kurulumu süren tesis ve sistemlerde incelemelerde bulundu. Projenin bir ayağını Giresun'un oluşturduğunu anlatan Varank, şunları söyledi: