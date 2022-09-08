Bakan Varank: Avrupa Birliği’ne örnek olacak projeler üretiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, entegre projeyi yerinde inceledi. GATAM'ın bölgenin en büyük test ve analiz merkezi olduğunu ve bu yıl içinde faaliyete başlayacağını ifade eden Bakan Varank, fındık kurutma aracının Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi.
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı fındık deposunun da GATAM bünyesinde Giresun'da olduğunu kaydederek "Bu projeler yerel kalkınma açısından çok değerli, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm anlamında da Avrupa Birliği'ne de örnek olabilecek projeler" dedi.
Türkiye ile Avrupa Birliği'nin mali iş birliği ile Rekabetçi Sektörler Programı uygulanıyor. Programın yürütücülüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapıyor. Rekabetçi Sektörler çatı programı bünyesinde de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ve girişimleri desteklemek için araştırma, laboratuvar ve inovasyon tesisleri kuran INNOFOOD Projesi sürdürülüyor.
Bakan Varank, Giresun'da INNOFOOD Projesi ile kurulumu süren tesis ve sistemlerde incelemelerde bulundu. Projenin bir ayağını Giresun'un oluşturduğunu anlatan Varank, şunları söyledi:
BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ
INNOFOOD Projesi ile Avrupa Birliği ve Türkiye'de daha katma değerli yiyecek ve içecek ürünleri geliştireceğiz. Giresun'daki Gıda Araştırma Test ve Analiz Merkezi de bu projenin bir parçası. Bölgenin en büyük test ve analiz laboratuvarı şu anda kuruluyor. Makine, ekipman ve teçhizatlar da kurulum aşamasında.
TÜRKİYE'DE İLK
Fındık Kurutma Aracını da bu proje kapsamında Giresun Ticaret Borsası ile birlikte geliştirdik. Bu aracın özelliği, güneş panelleriyle, elektrikli bir şekilde yani yeşil, çevreye saygılı bir şekilde fındığı kurutması. Bu da Türkiye'de bir ilk. Bu aracı da bu sene arkadaşlarımız kullanmaya başlayacak.
9 BUÇUK MİLYON AVRO
Fındık bu şehir için önemli ve değerli. Fındıkla ilgili çalışmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek vermeye devam ediyoruz. GATAM ve kurutma aracına AB ile birlikte yaklaşık 9 buçuk milyon avro destek verdik.
YEŞİL ENERJİ İLE FINDIĞI KURUTACAK
Fındık Kurutma aracımızı da Giresun Ticaret Borsası ile birlikte geliştirdik. Fındık kurutma aracının en önemli özelliği çatısındaki panellerle yenilenebilir güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek çalışıp çok daha kısa sürelerde fındığı kurutması. Araç, Giresun'un köylerinde mahallelerinde çiftçilerimizle birlikte olacak. Toplanan fındıkların çok daha kısa sürede kurutulmasını sağlayacak ve kurutulan fındıklar analizleri yapılıp, lisanslı depolara konulmasını sağlayacak.
LİSANSLI FINDIK DEPOSU
Burada bir de lisanslı depomuz var. Burası da Türkiye'nin ilk ve tek lisanslı fındık deposu. Vatandaşlarımız ürünlerini burada saklayabiliyorlar. Lisanslı deponun önemli avantajları var. Buraya ürününüzü koyduğunuzda bankadan uygun kredi kullanabiliyorsunuz. Ürünün karşılığında aldığınız belgeyle ticaret yapabiliyorsunuz. Bu tesisin çatısı da güneş panelleriyle dolu.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM
Bu projeler hem yerel kalkınma açısından çok değerli aynı zamanda sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm anlamında Avrupa Birliği'nde de örnek olabilecek projeler. İnşallah GATAM bu sene çalışmaya başlayacak. Fındık Kurutma Aracı, Giresun'un ilçelerinde, köylerinde kurutma faaliyetleri yapacak. O kuruttuğunuz fındıkları da lisanslı depolara koyabiliyorsunuz. Entegre bir proje. Böyle bir işe yerel paydaşlarımızla birlikte imza atmış olmaktan çok memnunuz.
FARKLI ÜRÜNLERİN TEST VE ANALİZLERİNİ DE YAPACAK
GATAM, yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan üzerinde kurulu bir tesis. GATAM'da fındığın yanı sıra çay, süt ürünleri, sebze, meyve ve deniz ürünlerinin de test ve analizleri yapılacak. Fındık Kurutma Aracı, bölgenin en büyük ihracat ürünü olan fındığın en az kayıp ve en yüksek kaliteyle kurutulmasını sağlıyor. 6 saatte yaklaşık 2 ton fındık kurutma kapasitesine sahip. Araç, ürün kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.