Bakan Varank: Azerbaycan TEKNOFEST serüveninde mihenk taşı olacak

Azerbeycan'da düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirterek "TEKNOFEST ateşini önce İstanbul'da yaktık, sonra Anadolu'ya taşıdık. Ardından geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz' diyerek işaret fişeğini yaktığında, ilk durağımız elbette can Azerbaycan olacaktı. Gururla ifade etmek isterim ki o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaktığı işaret fişeği, bugün burada şölene dönüşmüş durumda. Her sene TEKNOFEST alanına girdiğimde yaşadığım o heyecanı, coşkuyu, mutluluğu bugün bir başka yaşıyorum. Bugün sadece Türkiye adına değil kardeş Azerbaycan adına seviniyorum, Türk dünyası için, İslam dünyası için seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeş iki ülkenin el ele, omuz omuza teknoloji meşalesini yaktığına işaret eden Varank, bu ateşin coşkusunun Türk dünyasını saracağını vurguladı.

Konuşmasında gençlere seslenen Varank, "Bugün bu ana eşlik eden gençler yarın dünyaya yön verecek mühendisler, bilim insanları, araştırmacılar olacak. Sizin yerinizde olabilseydim, burada yatar, burada kalkardım. Her bir uçağı, her bir aracı, her bir teknolojiyi tek tek inceler, notlar alırdım. Evet gerekirse eve gitmez, burada yatardım. İşte bu alanda bulunmak böylesine büyük bir şans. Bu vesileyle Teknofest Azerbaycan'ı mümkün kılan Hörmetli Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'e, Azerbaycan Hükümeti'ne, Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığına, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.