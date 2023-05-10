Bakan Varank: Aziz milletimiz 14 Mayıs’ta doğru tercihi yapacak

'BİZ NE YAPMAK İSTESEK KARŞIMIZA DİKİLDİLER'

Türkiye'yi yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Aslında baktığınızda biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep taş üstüne taş koymanın derdinde olduk, yatırımların derdinde olduk, projelerin derdinde olduk ama biz ne zaman iyi bir iş yapmaya kalksak, biz ne zaman yol yürümeye çalışsak, biz ne zaman yatırımlar yapmaya çalışsak, bizim karşımıza hep birileri dikildi. Biz 'ak' dedik, onlar 'kara' dedi. Biz 'doğru' dedik, onlar 'yanlış' dedi. Biz 'büyük' dedik, onlar 'küçük' dedi. Biz ne yapmak istesek karşımıza dikildiler." diye konuştu.

Bakan Varank, muhalefetin Togg projesine de karşı çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Bu ülkede hizmet sevdası olanlar varken bizim aziz milletimiz bozgunculara, yıkım ekibine oy vermez. Onları iktidara taşımaz. Onlar, bu ülkeye kimin sevdayla tutkulu olduğunu, kimin bu memleket için çalıştığını ve kimin iş bildiğini çok iyi biliyor, onun için Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak. Karşımızda bir yıkım ekibi var. Bunlar iktidara gelme sevdasıyla yanıp tutuşuyorlar. Öyle yanıp tutuşuyorlar ki eskiden biliyorsunuz koalisyonlar dönemi vardı. Kirli pazarlıklarla koalisyonlar kurulurdu. 'Sana iki bakanlık vereyim, üç milletvekilini transfer edeyim. Ben hükümeti kurayım, yolumu bulayım.' Hükümetler de 7 ayda, 1 yılda yıkılırdı. Sürekli seçimler yaşardık. Sürekli kaos düzeni yaşardık. Şimdi bu yıkım ekibi var ya bu yedili koalisyon var ya o eski Türkiye'yi gündeme getirmeye çalışıyor."