Bakan Varank: Bilimin kalbi geçmişte olduğu gibi Türkiye’de atmaya devam edecek

"BİLİMİN KALBİ GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE ATMAYA DEVAM EDECEK"

Öğrencilerin geliştirdiği yazılımın geleceğe yön vereceğine ve rehberlik edeceğine işaret eden Varank, "Daha iyi bir dünya için yönlendirici olacağınıza inanıyorum. Lütfen seçtiğiniz yoldan asla vazgeçmeyin, yapabileceğinizin en iyisini yapın. Sizi her zaman her alanda destekleyeceğiz. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı organizasyonunun her zaman büyümeye ve kızlar için hizmet etmeye devam edeceği belirtmek isterim. Sizleri 2023'te Türkiye'de düzenlenecek 40. Balkan Matematik Olimpiyatları'na davet etmek istiyorum. Bilimin kalbi geçmişte olduğu gibi Türkiye'de atmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.