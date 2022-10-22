Bakan Varank: Bilimin kalbi geçmişte olduğu gibi Türkiye’de atmaya devam edecek

"GENÇ BİLİM İNSANLARININ&NBSP;GELİŞİMLERİ İÇİN OLUMLU BİR ATMOSFER OLUŞTURUYORUZ"

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bilim ve teknoloji alanında kesintisiz gelişmeye bağlı olduğuna dikkati çeken Varank, bilim insanlarının genç yaşlarında üretken, daha yenilikçi olduklarını ve böylece bilime daha çok katkıda bulunduklarını aktardı.

Genç bilim insanlarının değişime yön vermede ve entelektüel sınırları genişlemekte kritik rol oynadığının altını çizen Varank, "Genç bilim insanlarının erken yaşlarda en iyi araştırma standartlarına sahip olmalarının gelecekteki yapacakları araştırmaları ve keşifleri olumlu yönde etki edeceğini biliyoruz. Genç bilim insanlarının gelişimi için sağlıklı bir araştırma ortamı elzem. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemimizi sürekli geliştirerek seçkin genç bilim insanlarını destekliyor ve onların gelişimleri için olumlu bir atmosfer oluşturuyoruz" diye konuştu.