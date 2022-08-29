Bakan Varank: Bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara biz kavuşturacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Başakşehir teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halkın içinden gelmiş bir parti olarak hep milletle beraber yol yürüdüğünü, milletin hissiyatını, milletin düşüncesini siyasetin merkezine yerleştirerek siyaset yaptığını dile getirdi.

Program kapsamında bir günün tamamını ilçelerde geçirdiklerini dile getiren Varank, "Eğer siyasette başarılı olmak istiyorsanız, iktidarda yaptıklarınızı vatandaşa en güzel şekilde anlatmak istiyorsanız, yaptığınız işlerin bereketli neticelerini almak istiyorsanız aslında teşkilatımızın bize destek olması çok önemli. Eğer teşkilatımız alanda, sahada bizimle beraber olursa, bizimle beraber gayret gösterirse işte o zaman biz yaptığımız işlerin çok daha etkili olduğunu, netice alıcı olduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GELİRİMİZİ 12 BİN 500 DOLARLARA KADAR ÇIKARDIK"

2002-2022 yıllarını kıyaslayan Bakan Varank, "Biz bu ülkede gerçekten refahı, alım gücünü artırmış bir iktidarız. Şimdi hep dövizle hesap yapıyorlar. TL'yle hesap yapıyorlar. İşlerine nasıl gelirse öyle hesap yapıyorlar. Bu ülkede bir tıkanmışlık vardı. Biz iktidar olarak, altını çiziyorum, dolar bazında milli gelirimizi 12 bin 500 dolarlara kadar daha önce çıkardık. 4-5 kat bu ülkeyi büyüttük. Milletimizin refahını arttırdık. Şimdi tabii ki dünyadaki enflasyon dalgasıyla beraber birtakım sıkıntılar var. Vatandaşlarımızın özellikle şu konjonktürde yaşadığı sıkıntılar var. Bunların farkındayız.

Ama biz diyoruz ki nasıl bu ülkeye bu refahı biz yaşattıysak nasıl bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük gayret gösterdiysek ve bunu başardıysak işte bu enflasyon dalgasını da Allah'ın izniyle biz aşacağız. Bu tecrübe kimde var? Recep Tayyip Erdoğan'da var. Bu adanmışlık kimde var? Recep Tayyip Erdoğan'da var. İşte biz onun bu mücadelesine destek verince emin olun bu sıkıntıların hepsini atlatacak süreçlere de gireceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank, dünyanın çok değişik ve zorlu bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, "Böyle sıkıntıların olduğu bir dünyada biz bunları atlatacağız. Ve 'bunu yapabilecek bu Türkiye gemisini sağ ve salimen bu dalgalı denizde yüzdürebilecek bir siyasi var mı?' denildiğinde emin olun bu biz sadece bunu söylemiyoruz, muhalefetteki arkadaşlarımız da şunu söylüyor.

'Bu işi yapabilecek siyasi tecrübeye sahip Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu ülkede bir lider yok' diyorlar. İşte biz hep bu milletle beraber olduk, hep sokakta olduk, hep vatandaşlarımızla iç içe olduk, onların hissiyatı, ihtiyacı neyse onları siyasette savunduk. İnşallah bu zorlu dönemeci de atlatarak bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara biz kavuşturacağız" dedi.