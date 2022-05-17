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Giriş Tarihi: 17.5.2022 15:18

Bakan Varank: Deneyap Atölyeleri 26 ilde daha açılacak

AA
Bakan Varank: Deneyap Atölyeleri 26 ilde daha açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin 26 ilde daha açılacağını belirterek "Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olacak gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin 26 ilde daha açılacağını kaydeden Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olacak gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşılıyor.

2022'de ilk faz kapsamında açılan atölyeler dahil olmak üzere toplam 42 ilde öğrencilere teknoloji eğitimleri verilecek.

Bu çerçevede Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerindeki atölyelerde eğitim almaya hak kazanan öğrencileri belirlemek üzere sınav gerçekleştirilecek.

Başvurular 31 Mayıs'a kadar, "www.deneyap.gov.tr" internet adresi üzerinden ücretsiz şekilde yapılabilecek.

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Bakan Varank: Deneyap Atölyeleri 26 ilde daha açılacak
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