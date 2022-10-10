Bakan Varank: Dijital oyun girişimciliğinde tarih yazıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan merkezin, ilçedeki gençlerin en sık ziyaret ettiği yerlerden biri olacağına inandığını söyledi.

Merkezin, Belediye Başkanı Turgut Altınok öncülüğünde, tamamen belediye imkanlarıyla, 4 milyon liraya yakın bir yatırımla gençler için hayata geçirildiği bilgisini veren Varank, "İnşallah buraya TÜBİTAK ile bir katkı sağlayalım, burayı KOSGEB'in teknoloji merkezleri destek programı çerçevesine dahil edelim. Eğlen, öğren ve üret sloganıyla çalışacak bu merkezde evlatlarımız modern dünyanın dijital teknolojilerine yönelik çok önemli imkanlardan faydalanacak. Bunların başında da deneyim stüdyoları geliyor. Merkezimizde son teknoloji cihazlarla donatılmış ses ve görüntü stüdyoları yer alıyor" diye konuştu.