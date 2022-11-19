Bakan Varank: Dijital ve yeşil dönüşümde AB’nin gündemiyle Türkiye’nin gündemi beraber

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞU ANDA TÜM DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Açılış konuşması gerçekleştiren Varank, "Dijital dönüşüm şu anda tüm dünyanın gündeminde. Ben hafta başında Brüksel'deydim. Orada hem Kıdemli Başkan Yardımcısı hem de oradaki üç tane komiserle görüşmeler gerçekleştirdik. Dijital ve yeşil dönüşümü, aynı anda planlayarak hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu bütün ülkeler tartışıyor. Avrupa Birliği'nin birinci gündem maddelerinden bir tanesi bu. Bu manada, aslında bugün hayata geçirdiğimiz ve İstanbul Kalkınma Ajansı'yla desteklediğimiz bu projede dijital dönüşümle, yeşil dönüşümü aynı anda götürebilmek için önemli bir altlığı firmalarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Avrupa Birliği'nin gündemiyle, Türkiye'nin gündeminin ne kadar beraber olduğunun da önemli bir göstergesidir. Biliyorsunuz, bizim şu anda en büyük ticari ortağımız AB. Aramızdaki ticaret hacmi 178 milyar dolara ulaştı. Firmalarımızın bu alanlardaki farkındalığına baktığımızda; çağı yakalamaya dönük yatırımlar için verdikleri gayrete baktığımızda aslında Türkiye'nin farkındalık anlamında çok ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunun gibi projelerle de bu farkındalığın aslında ete kemiğe bürünmüş hallerini proje olarak uygulamış oluyoruz. İnşallah bu projeyle, şirketlerimize büyük bir imkanı getirmiş olacağız. Ben burada emeği geçen, bu projenin hazırlanmasında katkı sunan tüm taraflara hassaten çok teşekkür ediyorum" dedi.