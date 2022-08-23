Bakan Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması’nı izledi

Yarışma öncesinde stantları gezerek tasarlanan roketleri inceleyen Varank, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra roketlerin dikey iniş gerçekleştireceği alana geçen Varank, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Varank, yarışmanın ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, son dönemde ABD'de roketlerin tekrar kullanılması ve dikey iniş gerçekleştirmesiyle ilgili teknolojilerin geliştirildiğini anımsattı.

"DİKEY İNİŞLİ ROKET YARIŞMASI'NI DÜNYADA İLK KEZ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bu kapsamda Türk gençlerini bu alana yönlendirmek amacıyla bir yarışma başlattıklarını anlatan Varank, "Dikey İnişli Roket Yarışması'nı dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. 108 takım tüm Türkiye'den bu yarışmaya başvurdu ve 1000'den fazla gencimiz bu yarışmalarda mücadele etmek için ter döktü. Alana gelebilen 10 takımımız burada, onlar da peyderpey atışlarını yapıyor." diye konuştu.

Varank, TEKNOFEST'in uzay, havacılık ve teknoloji farkındalığını artırmak üzere başlatılan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de daha önce de yapılan teknoloji yarışmalarına yenilerini ekleyerek etkinlikleri tek çatı altında topladıklarını kaydetti.

Bu yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı yarışmaların düzenlendiğine işaret eden Varank, "Çip tasarımından roket yarışmalarına, insansız su altı araçları yarışmalarından kutup araştırmalarına kadar farklı kategorilerde, daha ortaokul çağından itibaren çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAKALADIĞIMIZ HAVADAN MEMNUNUZ"

Varank, TEKNOFEST'te yakalanan havadan memnun olduklarını belirterek, 2018'de 5 bin takımın 150 bin yarışmacının olduğu etkinliği, artık 40 farklı kategoride 150 bin takım ve 600 bin yarışmacının yarıştığı bir organizasyona dönüştürmeyi başardıklarını bildirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının TEKNOFEST'teki katkılarına değinen Varank, şöyle devam etti:

"Bu fikir ilk defa bir STK'den çıktı. Biz de kamu tarafı olarak destek olmaya çalışıyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisimiz, siber güvenlik anlamında yarışmalar düzenliyor. Savunma sanayi şirketlerimiz farklı kategorilerde yarışmalar düzenliyor. TÜBİTAK, en büyük katkıyı veren kurumlardan biri. Zaten Bakanlığımız T3 Vakfı ile beraber bu işin yürütücüsü. İşte bu vizyonu ortaya koymaya, gençlerin önüne farklı alternatifler koymaya çalışıyoruz."

Varank, Türkiye'de TEKNOFEST kuşağının inşa edilmeye başlandığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST ateşiyle Türkiye'de artık çocuklar uzay, havacılık sektörlerinde çalışmak istiyor, bilim insanı olmak istiyor, araştırma geliştirme alanında daha fazla gayret göstermeye çalışıyor. Biz de onların önünü açarak aslında Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir işe imza atmış oluyoruz. TEKNOFEST kuşağı gümbür gümbür geliyor. TEKNOFEST kuşağı bu ülkenin geleceğini yazacak kuşak olacak. Türkiye'nin başarı hikayelerini onlar yazacak. Biz gençlerimize güveniyoruz, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz ve onları desteklemeye devam edeceğiz."