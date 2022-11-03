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Giriş Tarihi: 3.11.2022 10:26 Son Güncelleme: 3.11.2022 10:44

Bakan Varank: Dördüncü Togg için şansınız var

Bakan Varank: Dördüncü Togg için şansınız var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanım Nureddin Nebati, üzüldüğünüzü biliyorum ama hâlâ dördüncü Togg için şansınız var. Kısmet..." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin talip olduğu 2. Togg için bir paylaşımda bulundu.

"2. TOGG'U HANGİ RENK VERECEKSİNİZ SAYIN VARANK?"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncesinde Twitter'dan Bakan Varank'a, "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? 😉" çağrısında bulunmuştu.

"İLHAM ALİYEV İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TOGG'U SİPARİŞ ETTİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı ATV - A Haber - A News - A Para ortak canlı yayınında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ikinci ve üçüncü TOGG'u sipariş ettiğini söyledi.

Konu hakkında Bakan Varank paylaşımında, "Sayın Bakanım Nureddin Nebati, üzüldüğünüzü biliyorum ama hala dördüncü Togg için şansınız var. Kısmet..." ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank: Dördüncü Togg için şansınız var
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