Bakan Varank: Dünya Türkiye’nin Decacorn’larını konuşuyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye'nin Girişimcilik Vizyonu' başlıklı bir konuşmasında, unicorn kavramının bir iki sene öncesine kadar yabancı bir kavram olduğunu belirterek, "2019 yılında açıkladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde, Türkiye'nin 2023 yılına kadar en az 10 unicorna sahip olacağını söylemiştik" dedi.

Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu geldiğimiz noktada ülkemizde 6 unicorn ya da bizim tabir ettiğimiz gibi turcorn çıkardık, hatta bunlardan iki tanesi decacorn seviyesine, yani 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Bunların hepsi hem yurtiçi hem de yurtdışında büyük bir heyecan oluşturdu. Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basını ülkemizin bu başarısını gündemlerine taşıdı. Türkiye, Avrupa'da nasıl teknolojinin yıldızı oldu şeklinde manşetler attılar. Avrupa ülkelerinde birçok siyasi bizim turcornlarımızı örnek gösterdi. Bunlar elbette muazzam gelişmelerdir."

Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var diyen Bakan Varank: "Unutmayalım ki tüm bu başarılar, pandemi koşullarının en ağır yaşandığı dönemde oluyor. Üretimin, ticaretin neredeyse durma noktasına geldiği ortamda çıkardığımız turcornlar, ülkemizin, yeni nesil ekonominin işaret fişeği konumunda. Hatırlayacaksınız 2021 yılında 300'den fazla girişimimiz, toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların yatırım rekorunu kırdı. 2022'de bu trendin artarak sürdüğünü görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam 1 milyar 273 milyon dolar yatırım alarak, Avrupa'da İngiltere'nin de dahil olduğu en yüksek lige yükseldik. Bu vesileyle tüm girişimcilerimizi ve ekosistemin tüm paydaşlarını tekrar tebrik ediyorum" dedi.

'KÜRESEL REKABET ORTAMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR'

2023 sene sonuna kadar Türkiye'den en az 10 turcorn çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatan Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısa sürede bu hedefe ulaşmanın zor olmadığını baktığımız örneklerle görüyoruz. Sizlerin özverili çalışmalarınız bizim de kamu olarak verdiğimiz desteklerle bu hedefe inşallah ulaşacağız. Küresel rekabet ortamı yeniden şekilleniyor. Yenilikçi girişimler ve onların geliştirdiği yıkıcı teknolojiler bu rekabetin temel belirleyicilerinden biri haline geldi. Görüyoruz, küçük bir start-up kısa bir sürede dev bir sanayi fabrikasının ulaştığı noktalara gelebiliyor. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin itici gücü olabiliyor. Start-up'lar eliyle üretilen ürün ve hizmetler birçok sektörün teknolojik dönüşümüne katkı sağlayabiliyor. Bu sebeple bizde yüksek teknolojili şirketler başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz."

Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili hazırladıkları sanayi ve teknoloji stratejilerinde girişimcilik için ayrı bir başlık oluşturduklarının da altını çizen Bakan Varank, 'Ülkemizi kritik teknolojilerin yalnızca pazarı değil, aynı zamanda global bir üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu strateji çatısı altında uyguluyoruz' dedi.

Girişimcilik sürecinin her türlü alt yapısını hızlandıracak koşulları ve ihtiyaç duyulan destekleri sağladıklarını da belirten Bakan Varank konuşmasına şöyle devam etti:

"Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi yapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Buralarda girişimcilere; fiziki imkânlardan eğitimlere, vergisel avantajlardan networklere kadar birçok kolaylaştırıcı imkân sunuyoruz."

Konuşmasında teknoparklar için de özel bir parantez açan Bakan Varank, 2002 yılında yaptıkları yatırımlarla sadece 5 olan teknoparkların günümüzde 92'ye ulaştığına dikkat çekti. Türkiye'nin ilk turcorn'u Peak Games'in tohumlarının da bir teknoparkta atılmış olmasının tesadüf olmadığını da belirten Bakan Varank, "Ayrıca 100'lerce girişim teknoparklarda faaliyet gösteriyor. Teknoparklar, milyonlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği kazançların sağlandığı, yapay zekâ, sağlık ve drone teknolojileri gibi stratejik alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü sayısız başarı hikâyesinin yazıldığı bölgelere dönüşmüş durumda" dedi.

Girişim sermayesi fonlarının girişim ekosistemi için hayati önem taşıdığını ve destek sağladıkları fonlarla girişimcilere kaynaklar oluşturduklarını da belirten Varank, TekinvestTR, Teknoloji İnovasyon Fonu ve Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu'nun bu fonlardan sadece birkaç tanesi olduğunu söyledi. Bakan Varank, fonlara ek olarak da kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere birçok mali destek sağlandığını da hatırlattı. Bakan Mustafa Varank, girişimcilere de "Siz girişimlerinize odaklanın, biz de tüm imkânlarımızla sizleri desteklemeye devam edelim. Kapımız size her zaman sonuna kadar açık" mesajını verdi.

ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN YARINI

Zirvede CAMX Power Kurucusu Kenan Şahin de enerji teknolojilerine ve Türkiye'deki işletmenin durumu hakkında konuştu: "Türkiye nüfusu genç. Kore, Rusya, Avrupa nüfusu yaşlı. Birçok genç Avrupa'da eğitim alıp Türkiye'ye geri döndü. Bir yandan işsiz kalanlar oldu, fakat bir yandan da gençler iş bulamayınca inovasyon işletme ve girişimcilik ekosistemlerinde yeni fırsatlar yakaladı.

Birçok girişimci iyi bir işletmeci değildir. Birçok inovasyon yapan da ne girişimcidir ne de işletmeci... Fakat Türkiye'de bu durum farklı. İşletme, inovasyon ve girişimcilik bir arada işleyebiliyor."

'ÖZEL ÜNİVERSİTELER BÜYÜK FIRSAT'

Şahin, Türkiye'de özel üniversitelerin fazlalığının bir fırsat olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin üniversite durumuna baktım. Dünyada en fazla yüksekokulu olan ülke ABD'dedir. Birçok ülkede üniversiteler eyaletlere ya da direkt devlete bağlıdır. Ama Türkiye'de yaklaşık 100 üniversite devletin, 100 üniversite de özeldir. Bu bir avantajdır. Bu üniversiteler bürokrasiye bağlı kalmadan çeşitli programlar açabiliyor ve ayrıca üyeleri memur değil. Bu da inovasyon için büyük bir avantaj. Türkiye'de şu an 2 milyon öğrenci olduğunu ve Türkiye'de üniversite eğitimi gören veya mezun olmuş büyük bir kesim olduğunu söyleyebilirim. Genç ve gittikçe gelişen bir ülke var. Ekonominin gelişmesinde en büyük etken imitasyon yani taklit etmedir. Sonra adapte etmek en son ise inovasyona geçilir. Türkiye 80'lerde imitasyona başladı. Şu an adaptasyon sürecinde. Daha sonra da inovasyon gelecektir"

Kenan Şahin ayrıca yakın gelecekte üzerine düşülmesi gereken teknolojileri ve değişimleri ise şöyle anlattı:

"Üç tane mevzu var, bir tanesi mega sistemler. İklim değişikliği birçok etkeni tehlikeli duruma soktu. Köprüler yollar büyük inşaatlar ve elektrik sistemleri tehlikede. Standartların değişmesi tüm dünyada bir sorun ve bu sorunu büyük şirketler çözecektir. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bunu başarabilecek büyük şirketler var. İkinci mevzu ise nano materyalleri. Artık bu alanda çok büyük gelişmeler lazım. Zamanın büyük şirketleri bununla ilgili gelişmeler yapsa da artık eskidi ve yeni materyallerin icat edilmesi gerekli. Materyaller çok daha iyi anlaşılır, aynı kimya gibi. Nasıl kimya dünyamızı değiştirdiyse materyaller de büyük etkiler yarattı. Türkiye'de hem bahsettiğim bu 3 ekosistem var, mineraller var, üniversiteler var. Nano materyal çalışmaları bu yüzden ülkemizde üzerine gidilebilecek bir konu. Üçüncü konu ise değişim sistemleri. Bunda en önemli gördüğüm ise 'transportation system'. Bunun temeli ise petrole dayanır. Bazı sebeplerden dolayı da petrolden uzaklaşılıyor ve elektriğe yönelim gerçekleşiyor. 2035 senesine bakılırsa 40 milyon elektrikli araç yapılması bekleniyor. Bu da 2 trilyon dolarlık bir pazar anlamına geliyor. Türkiye bunda önemli rol oynayacak. Avrupa'da çalışan birçok araba artık Türkiye'de yapılıyor."

'METAVERSE TERİMİYLE 1992'DE TANIŞTIK'

Zirvede 40 yılı aşkın süredir telekomünikasyon alanında araştırmalar yapan Truva Corp. Kurucu Başkanı Fuat Akyıldız da Metaverse hakkında bilgiler paylaştı. Metaverse'nin kökenine inen Akyıldız "Bildiğiniz üzere Metaverse internetin geleceği. Metaverse kelimesi ilk kez 1992'de Neal

Stephenson'un Snow Crash romanında karşımıza çıkmıştı. Meta ve Universe'den gelen bir şey. Tek evrensel ve sürükleyici bir sanal dünya olarak şekillenecek internet. Bunların arasında birçok uygulama da bulunuyor. Sağlık alanından oyun sektörüne, eğitimden spora bu sanal dünya hayatımızda yer alacak" dedi.

Akyıldız konuşmasında, Metaverse'in ulaşacağı pazar hakkında bilgiler verirken henüz bir bebek evren olduğunun da altını çizerek sözlerini sürdürdü: "Pazar şu anda 122 milyar dolar değerinde. 2025'de ise 250 ile 500 milyar dolarlık bir hacme çıkması bekleniyor. Fakat bu konuda çalışmalar hızlıca ilerlese de Metaverse'i bir bebek olarak düşünebiliriz. Hem teknik hem de araştırma olarak fazlaca problemler bulunuyor. Şu an kullandığımız internet Metaverse'i kaldıracak seviyede değil. O yüzden bu konuda çalışmaların hızlanması gerekiyor. O yüzden bu alanda problemlere yönelik fikirler üretmek ve patentler almak girişimcilere, fırsatlar doğurabilir."

Fuat Akyıldız konuşmasının sonunda ise genç girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Birçok start-up'ta tecrübe kazandım. Başarı için iyi bir problem olması, bu problemlere gerçek çözümler bularak ortaya çıkılması lazım. Türkiye'de tüm dünyaya hitap edecek projelerin yapılması önemli. Daha çok uygulama alanında olsa da Yemeksepeti ve Getir bunlara güzel örnekler olarak sıralanabilir. Sabırlı olun, başarısızlıkta geri çekilmeyin ve asla pes etmeyip sonuna kadar devam edin. Lütfen dünyayı pazar olarak görün, sadece Türkiye'yi değil."

TEKNOLOJİDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN YÜKSELİŞİ TARTIŞILDI

Inbusiness Dergisi Haber Müdürü Çiğdem Subaşı'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde CBOT Kurucu Ortak Çiler Ay girişimlerinin gelişimi nasıl oldu sorusuna şöyle cevap verdi:

"CBOT yapay zekânın gelişimiyle birlikte gelişen bir girişim oldu. 1990'lı yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle birlikte başlayan süreç biraz zaman aldı ve daha sonrasında web ve mobil uygulamalarla birlikte bu süreç hızlandı. Apple'ın 'Siri' asistanı ile birlikte sanal asistanlar hayatımıza girdi. CBOT her ne kadar ismi ve olduğu alan dolayısıyla yabancı bir girişim sanılsa da yüzde 100 Türk sermayesi ve kadın girişimiyle oluşmuş bir şirket. TÜBİTAK desteği ve akademi iş birlikleri ile şirketimiz bu zamana geldi. İçinde bulunduğumuz alan aslında global oyuncular tarafından baskılanmış durumda. Bu yüzden bizi yerli bir girişim olarak kimse düşünemiyor. Şirketimizi kurarken elimizde var olan teknolojiyi ve sermayeyi nasıl verimli bir alana yönlendirebiliriz sorusuyla hareket ettik. Var olan teknolojiyi kullanmak ve geliştirmek için özellikle de yapay zekâ alanında yetkin insan kaynağı bulmakta zorlandık. Şimdi geldiğimiz noktada ise 72 şirket için 100 proje geliştirdik. 2021 yılında whats app çözüm ortağı olan 16 şirket arasına girdik. Özellikle pandemi ile birlikte son 2 yıl çok hareketli geçti. Şimdiye kadar CBOT üzerinden 700 milyon konuşma gerçekleşti, hedefimiz ise 1 milyar konuşma gerçekleştirmek."

Çiler Ay, kadın girişimcilerin sadece iş kurmadığı, bir yaşam tarzı oluşturduğuna da dikkat çekti. Kadınların yaradılışından dolayı çok kompleks yapıya sahip olduklarını belirten Ay, iş yapış biçimine de bu yapılarının yansıdığını ve bir çok avantaj da sağladığının altını çizdi. Ay, özellikle kadın girişimciler için pozitif ayrımcılığın birçok avantajı getirdiğine de dikkat çekerek, sermaye bulmada, iletişimde, pazarlamadaki alanlarda girişimlerine destek bulabildiklerini de tecrübe ettiklerini kaydetti.

Oto.net Kurucu Ortak Yonca Ulusoy ise panelde şirketlerinin 2013 yılında başlayan sürecine dair bilgi verdi. Ulusoy, "Reelde başarı gösteren sektörlerin dijital iş tarafına taşındığında da başarılı olduğunu gördük. Otomotiv sektörü çok yüksek bir ekonomiye sahip. Biz de şirketimizi kurarken bu veriden yola çıkarak aslında alışkanlıkların değişmesiyle ve dönüşmesiyle birlikte oto.net fikrini hayata geçirmiş olduk. Günümüzde zamanın çok kıymetli olması ve güvenilir iş modellerinin dijital dünyada sürdürülebilir ve karlı yatırımlara dönüşmesiyle birlikte başarılı bir iş modeli oluşturduk. Aslında biz teknoloji şirketi olarak var olan iş modelini, yani araba satın almayı güvenilir bir yatırımla dijitale taşıdık. Bu iş stratejimizle fırsatları değerlendirip 2 milyar TL olan ciromuzu 3 katına taşımayı hedefliyoruz. Bu sektörde de alışkınlıkları değiştirdik diyebiliriz. Şöyle örneklersek, önceden insanlar sanal mağazalardan ayakkabı bile almazken artık araba ev satın alabiliyorlar."

Kadınların Elinden Kurucu Ortak Hande Dumrul ise, "2018 yılında Anadolu'da tarım sektöründe doğal ve lezzetli üretim yapan kadınların bir pazara ihtiyacı olduğunu gördük. Onların temel sorunu ise bu ürünler için alıcı bulamamaktı. Biz tek tek bu üreticilere ulaşıp bu tedarik zincirini oluşturmaya çalışmaktansa kadın üreticileri kooperatiflerine ulaşarak, onların aracılığı ile ürün tedarik zincirini 'Kadınların Elinden' platformuna taşıdık. Bu sosyal girişim sağlıklı bir işleyişe sahip oldu. Böylece birçok kadın üreticinin ürettiği ürünlere pazar oluşturarak satışlarını gerçekleştirdik. Hedefimiz 2 kooperatifle başlayıp 100 kooperatife ulaştıktan sonra bu sayıyı daha da arttırarak 500'e çıkarmak. Aynı zamanda da ihracat yapabilen bir tedarik zincirine destek olmak" diye konuştu.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Halkbank, Türk Telekom, Turkish Airlines, KargomSende sponsorluğunda gerçekleştirilen 6. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin Türkiye ekonomisine ve iş insanlarına büyük oranda fayda sağlayacağını söyledi. Ekonomik kalkınmada teknolojinin önemine vurgu yapan Gebeş, "Günümüzün değişen dinamik dünyasında, özellikle teknolojik ilerlemelerle, girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki önemi, ülkeler tarafından daha ayrıntılı olarak anlaşılmaya başladı. Ekonomik büyüme ve kalkınma içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin ana hedeflerinden bir tanesi haline geldi. Bu bağlamda girişimciliğin toplumdaki yeri, çok ilgi duyulan bir statüye ulaştı. Yenilikleri ile değişime en hızlı adapte olan şirketlerin deneyimleri ve iş yapış modelleri, yeni dünya düzenine hazırlanmak için de büyük önem taşıyor" dedi.