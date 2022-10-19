Bakan Varank duyurdu! AR-GE harcamaları 81 milyara yükseldi

Bakan Varank, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, ülkelerin ortak hedefinin topyekun ve sürdürülebilir kalkınmayı yakalamak olduğunu söyledi.

Kalkınmanın ülkeler için üretimin, milli gelirin, ekonomik, siyasi ve sosyal refahın artması anlamına geldiğine işaret eden Varank, bu kapsamda bölgesel kalkınmanın da özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çok önemli olduğunu bildirdi.

Varank, bölgesel kalkınmanın, ekonomik ve sosyal yapıyı iyileştirerek kaynakların etkin dağıtılmasına ve bölgeler arasında refah seviyesi farkının azaltılmasına imkan sağladığına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 20 yıl gibi bir ülke tarihi açısından kısa sayılabilecek dönemde Cumhuriyet tarihinin tamamında atılmamış adımları atmak, görülmemiş kalkınma hamlelerini hayata geçirmek bizlere nasip oldu. Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan kentleşmeye birçok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirdik." dedi.

Varank, uzman kadrolarla birlikte sahaya inerek, yerel idareler, vatandaşlar, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşlarla iş birliği yaparak öncelikle ihtiyaçları belirlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bugüne kadar kamu, sivil toplum ve özel sektörden 25 bine yakın kalkınma odaklı projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Hangi politikayı, nasıl uygulayacağınız ne kadar önemliyse bunu nerede uygulayacağınız da bir o kadar önemli. Bu doğrultuda, Türkiye'de yapılmış en kapsamlı araştırmalardan birisi olan 'Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması'nı' Bakanlık olarak hayata geçirdik."

Yine mekansal odaklı yapılan analizlerden bir diğerinin de Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) olduğuna işaret eden Varank, SEGE'de de bölgelerin, illerin ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişliklerini istatistiksel veri analiziyle ölçüp karşılaştırdıklarını ifade etti.

22 ÜNİVERSİTE İHTİSASLAŞTI

Söz konusu araştırma ve programlarını hayata geçirirken iş birliği yaptıkları kurumların başında da üniversitelerin geldiğini belirten Varank, strateji ve planlama çalışmalarında üniversitelerin birikiminden azami seviyede istifade ettiklerini anlattı.

Varank, 2016'da "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı"nı başlattıklarını anımsatarak, bu kapsamda sağlık teknolojilerinden ormancılığa, makine ve imalat teknolojilerinden tekstil, dericilik ve seramiğe kadar farklı alanlarda şu ana kadar 22 üniversitenin ihtisaslaştığını dile getirdi.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen Girişimci Bilgi Sistemi'ne (GBS) de değinen Varank, bunun kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görevleri kapsamında topladıkları idari kayıt verilerinden oluşan bir bilgi sistemi olduğunu bildirdi.

Varank, bu sistemde 3 milyonu aşkın şirketin 8 farklı kurum bünyesindeki 500'den fazla başlığa ait verisinin bulunduğu bilgisini vererek, GBS ile araştırmacılara ekonomik, sektörel, bölgesel ve etkinlik ölçümüne yönelik güvenilir verilerin bulunduğu muazzam bir bilgi kaynağı sunduklarını anlattı.

Halihazırda ulusal ve uluslararası çok sayıda kurum, kuruluş ve araştırmacının yayımladıkları makalelerde, raporlarda ve eserlerde GBS'yi kaynak olarak kullandığını belirten Varank, tüm akademisyenlerin Bakanlık yerleşkesinde bulunan Çalışma ve Araştırma Merkezindeki mikro verileri kullanarak çalışmalar yürütebileceğini söyledi.