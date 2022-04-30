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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Varank duyurdu! KOBİ'lere destek miktarı arttı
Giriş Tarihi: 30.4.2022 17:39 Son Güncelleme: 30.4.2022 17:48

Son dakika: Bakan Varank duyurdu! KOBİ'lere destek miktarı arttı

Son dakika: Bakan Varank duyurdu! KOBİ’lere destek miktarı arttı

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin projeleri için 600 bin liraya kadar verilen desteğin 1 milyon 200 bin liraya çıkardıklarını ifade etti.

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programında KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

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Son dakika: Bakan Varank duyurdu! KOBİ'lere destek miktarı arttı
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