Bakan Varank, Erzurum Kongresi’nin 103. Yılı Kutlama Töreni’nde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'daki tarihi kongre binasında düzenlenen Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk tarihinin, Türk devletini yıkmaya çalışanlara karşı, dimdik duruş sergileyen kahraman Türk milletinin tarihi olduğunu söyledi.

Türk milleti olarak her tökezlediklerinde küllerinden tekrar doğup, ilelebet ayakta kalmanın mücadelesini verdiklerini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Tarihin her döneminde destanlar yazdık, büyük başarılara imza attık. Sultan Alparslan'la 1071 yılında Anadolu'nun kapılarını kapanmamak üzere ardına kadar açtık. O zamandan bu yana Anadolu, yaklaşık 1000 senedir bizim topraklarımız, bizim ocağımız, bizim yuvamız oldu. Anadolu bizden önce de kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptı ancak hiçbir devlete, bize olduğu kadar misafirperver davranmadı. Bizleri büyük bir memnuniyetle bağrına basan bu toprakları biz de mukaddes bildik. Bu kadim toprakların bir karışını bile feda etmemek için analarımız nice kınalı kuzularını, can parelerini gözlerini kırpmadan ölüme gönderdiler."

"DÜŞMAN GÜÇLERİNİ EZE EZE GELDİKLERİ YERE GÖNDERDİK"

Bakan Varank, tarihin her döneminde Anadolu'nun kahramanların kanıyla sulandığını belirterek, Türk ordularının dünyaya göğsünü gere gere "Çanakkale geçilmez" dediğini hatırlattı.

Çanakkale'de çok şehit verdiklerini ama vatanı vermediklerini dile getiren Varank, "Gelibolu yarımadasını döve döve zapt edeceğini söyleyen düşman güçlerini eze eze geldikleri yere gönderdik. Kurtuluş savaşında doğudan ve batıdan, kuzeyden ve güneyden aç kurtlar gibi saldıran Yunan ordusuna, Fransız ordusuna, Büyük Britanya ordusuna, hepsine diz çöktürdük. Hamdolsun bugün biz, bu topraklar için canın veren kahramanlarımız sayesinde kimseye muhtaç olmadan özgür bir şekilde yaşayabiliyoruz." diye konuştu.

Bu büyük başarıların hiçbirini, birilerinin sırtına yaslanarak elde etmediklerini vurgulayan Varank, bu başarılar için milletin canından vazgeçtiğini ve gözünü kırpmadan ölüme koştuğunu anlattı.

Mondros ile 1918 yılında devletin teslim olmuş durumda ve sahipsiz olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Trakya İtilaf Devletlerinin, Mersin, Adana, Maraş, Antep ve Urfa Fransızların, Antalya ve Muğla İtalyanların işgali altındaydı. Bin yıldır yerlisi olduğumuz Anadolu topraklarında yabancılık çekiyorduk. İngiliz askerleri Eskişehir, Kütahya, Amasya gibi kentlerde elini kolunu sallayarak geziyordu. Yunanlılar, İzmir ve Ege Bölgesi'nde zalimce halkımıza eziyet ediyordu. İşte düşmanın içimize kadar girdiği böylesine bir dönemde, Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde harekete geçti. Erzurum Kongresi, başlayacak Kurtuluş Savaşı'nın adeta bir manifestosu olarak tarihe geçti."